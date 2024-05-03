Кожевников о вылете «Тампы»: «Единственная проблема «Лайтнинг» – Бобровский. Он кудесник вратарского искусства, уникальнейший человек»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников высказался о вылете «Тампы» из плей-офф.

Клуб проиграл «Флориде» со счетом 1-4 в серии первого раунда.

– Что думаете о вылете «Тампы»?

– «Тампа» старалась, билась. Но там Бобровский у «Флориды». Вообще просто уникальнейший человек, один из сильнейших вратарей в мире.

Я сразу сказал, что у «Тампы» мало вариантов, если Сергей играет.

Единственная проблема «Тампы» – это Бобровский. Он кудесник вратарского искусства, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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7 комментариев
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Чёт сомневаюсь, что Кожева смотрел хоть одну игру в паре.
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Ответ Melnikov1968
Бобровский, конечно, много в серии зарешал. Но Кожевникову не худо было бы вспомнить Ткачака, Верхаге, Баркова, Тарасенко. Или за серией не следил?
Сомневаюсь что Кожевников вообще смотрел хотя бы один матч НХЛ
+3
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Бобр хорош, это точно, но проблемы в играх на вылет остро высветились в Тампе даже в игре своих лидеров, не к ночи будет помянуто, да храни их Господь!..
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А Вася за лоха типа? Боб молодец, но там дело командное, просто когда идут матчи дядя Саша еще не очухивается, откуда ему знать.
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Бобра в ска надо
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Бобровский, конечно, много в серии зарешал. Но Кожевникову не худо было бы вспомнить Ткачака, Верхаге, Баркова, Тарасенко. Или за серией не следил?
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Единственная проблема Кожевы-алкоголь до 12.
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