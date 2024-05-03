Кожевников о вылете «Тампы»: «Единственная проблема «Лайтнинг» – Бобровский. Он кудесник вратарского искусства, уникальнейший человек»
Александр Кожевников высказался о вылете «Тампы» из плей-офф.
Клуб проиграл «Флориде» со счетом 1-4 в серии первого раунда.
– Что думаете о вылете «Тампы»?
– «Тампа» старалась, билась. Но там Бобровский у «Флориды». Вообще просто уникальнейший человек, один из сильнейших вратарей в мире.
Я сразу сказал, что у «Тампы» мало вариантов, если Сергей играет.
Единственная проблема «Тампы» – это Бобровский. Он кудесник вратарского искусства, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.