Кожевников о вылете «Тампы»: «Единственная проблема «Лайтнинг» – Бобровский. Он кудесник вратарского искусства, уникальнейший человек»

Александр Кожевников высказался о вылете «Тампы» из плей-офф.

Клуб проиграл «Флориде» со счетом 1-4 в серии первого раунда.

– Что думаете о вылете «Тампы»?

– « » старалась, билась. Но там Бобровский у «Флориды». Вообще просто уникальнейший человек, один из сильнейших вратарей в мире.

Я сразу сказал, что у «Тампы» мало вариантов, если играет.

Единственная проблема «Тампы» – это Бобровский. Он кудесник вратарского искусства, – сказал двукратный олимпийский чемпион .