Даллас – Колорадо: прогноз на первый матч 8 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 6

Счет в серии 0 – 0

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«Даллас Старз» все же смогли взять реванш у «Вегас Голден Найтс» за прошлогоднее поражение в финале Западной конференции и заставили своего соперника сложить полномочия действующего обладателя Кубка Стэнли. На этот раз хитрости с помещением в список травмированных Марка Стоуна не прошли. Нападающий хоть и усилил состав в плей-офф, но решающее слово оказалось за техасцами. «Даллас» стал первой командой в нынешнем столетии, которая выиграла серию у обладателя Кубка, проигрывая по ее ходу в два матча. Впрочем, удивляться не приходится, поскольку многие отмечали, что южане в этом сезоне стали более сильной и сбалансированной командой. Первое место в регулярном сезоне на Западе говорит само за себя. Пусть у «звезд» нет ярковыраженных лидеров, как у многих других полуфиналистов, но зато опасность может исходить от каждого звена.

Впрочем, обращает на себя внимание Уайтт Джонстон, 20-летний нападающий и в регулярке набрал 65 очков за результативность, и в плей-офф выглядит лучше всех одноклубников — 4 гола и 3 передачи. Не затерялся и Евгений Дадонов, у которого две важных заброшенных шайбы и одна результативная передача. «Колорадо Эвеланш» гораздо легче и быстрее в первом раунде расправились с «Виннипег Джетс», где многие искали интригу. Сейчас «лавины» очень напоминают ту команду, которая выиграла Кубок Стэнли в 2022 году, разве что не хватает Габриэля Ландескуга, но его нет уже больше года. Валерий Ничушкин с 7 заброшенными шайбами лидирует в списке снайперов на пару с Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерс». Серия вполне может затянуться, а в первом матче преимущество будет на стороне достаточно отдохнувших гостей. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

победа «Даллас Старз» — от 2,23 (Olimpbet) до 2,35 (Pari)

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,60 (Pari) до 2,82 (Olimpbet)

Где смотреть первый матч Даллас – Колорадо

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