Даллас – Колорадо где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 8 мая
В среду, 8 мая, сыграют Даллас и Колорадо в первом матче в рамках 2го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Даллас – Колорадо
- Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.
Последние матчи Даллас
- Даллас – Вегас : 2 – 1
- Вегас – Даллас : 2 – 0
- Даллас – Вегас : 3 – 2
- Вегас – Даллас : 2 – 4
- Вегас – Даллас : 2 – 3
Последние матчи Колорадо
Прогноз на первый матч Даллас – Колорадо
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