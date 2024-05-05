Рейнджерс – Каролина: прогноз на второй матч 8 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 1 – 0 (4 : 3)

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Было несколько странно видеть коэффициенты букмекеров на первый матч этих команд, которые отдавали небольшое преимущество «Каролине Харрикейнз». Команда у Рода Бринд′Амора, действительно, классная и в матчах плей-офф в последние годы более искушенная, но и «Нью-Йорк Рейнджерс» все же стали победителями регулярного чемпионата, играли на своей площадке и явно не собирались уступать. В чем большинство экспертов не ошиблось, так это в высокой результативности предстоящих поединков. Со старта первого периода прошло всего около четырех минут, а на табло счет был 1 : 1. Сначала отличилось первое звено «Рейнджерс», голом отметился Мика Зибанежад, но спустя минуту бросок Джейкоба Слэвина привел к взятию ворот Игоря Шестеркина. В этом моменте нападающему «Каролины» помог рикошет. Во второй половине периода хозяева показали мастер-класс по реализации лишнего. В первом случае после удаления Энтони Деанджело понадобилось 9 секунд, чтобы забить, для Зибанежада шайба стала третьей в плей-офф. Во втором на скамейку штрафников отправился Евгений Кузнецов, и спустя 14 секунд Винсент Трочек удвоил преимущество своей команды.

Что тогда большинство «Каролины»? Гости имели возможность реализовать лишнего пять раз за матч, но все попытки оказались тщетными. Во втором периоде команды взяли паузу, и заброшенных шайб зрители не увидели. На 43-й минуте матча Мартин Нечас сократил разрыв в счете, но интрига длилась недолго. Артемий Панарин вновь вывел «синерубашечников» вперед. Все же «ураганы» не сдавались до самых последних секунд. Оставив ворота пустыми, они вновь подобрались к хозяевам на расстояние одной шайбы. Тут же последовало удаление Трочека за выброс шайбы, и это был шанс. Однако Андрей Свечников уравнял составы, и финального штурма не получилось. Простой в несколько дней на «Каролине» сказался хуже, нужно приходить в себя. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,57 (BetBoom) до 2,66 (Лига Ставок, Olimpbet)

победа «Каролины Харрикейнз» — от 2,33 (Лига Ставок) до 2,46 (Бетсити)

Где смотреть второй матч Рейнджерс – Каролина

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