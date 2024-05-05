Рейнджерс – Каролина где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 8 мая
В среду, 8 мая, сыграют Рейнджерс и Каролина во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Madison Square Garden».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рейнджерс – Каролина
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Рейнджерс
Последние матчи Каролина
Прогноз на второй матч Рейнджерс – Каролина
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