«Сегодня яйца покрашены в нужный цвет». Гафин на вопрос о том, можно ли назвать «Динамо» командой с яйцами

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о цвете яиц на фоне Пасхи и победы «Динамо».

Сегодня «Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в 27-м туре Мир РПЛ.

Можно ли сказать, что «Динамо» – это команда с яйцами?

– Всех поздравляю с праздником! Сегодня яйца покрашены в нужный цвет, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Бело-голубые набрали 50 очков после 27 матчей РПЛ. У «Зенита» и «Краснодара» столько же, но у петербуржцев игра в запасе.

Гафин о 3:2 с «Сочи»: «Удача дается за что‑то, значит, «Динамо» эту победу заслужило. Важно, чтобы мы были на высшей строчке после игры с «Краснодаром»

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15 комментариев
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что делает эта "спортивная" новость на нашем кохонес-православном сайте?
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Какой вопрос, такой и ответ
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Мда. Одаренный. Смешно пошутил
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Ответ Amroyan
что делает эта "спортивная" новость на нашем кохонес-православном сайте?
Оскорбление чувств верующих ?
+3
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Ответ Alexandr Bychkov
Мда. Одаренный. Смешно пошутил
Ну, на тупой вопрос корреспондента ответил достаточно остроумно
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Можно ли сказать, что корреспондент считает, что у него огромные яйца, если он задаёт такой вопрос?
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Совершенно неуместная шутка. Ещё и верующих оскорбил.
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у гражданина вместо мозга скорлупы насыпано. Отнесемся с пониманием)
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Ответ Amroyan
что делает эта "спортивная" новость на нашем кохонес-православном сайте?
Пасха ведь. Так что, ответ был хорош)
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Два дебила, ###. И спрашивающий и отвечающий))
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Можно ли сказать, что одно яйцо белое, а другое посинело?
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Ответ Гроссмейстер Д
Совершенно неуместная шутка. Ещё и верующих оскорбил.
То есть к журналюги у тебя нет вопросов?
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Ответ Алексей Ненахов
То есть к журналюги у тебя нет вопросов?
Есть. Кто таких озабоченных вообще берет на работу? Но чинуша мог бы и промолчать.
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