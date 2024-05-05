«Сегодня яйца покрашены в нужный цвет». Гафин на вопрос о том, можно ли назвать «Динамо» командой с яйцами

Дмитрий Гафин высказался о цвете яиц на фоне Пасхи и победы «Динамо».

Сегодня «Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в 27-м туре Мир .

– Можно ли сказать, что «Динамо» – это команда с яйцами?

– Всех поздравляю с праздником! Сегодня яйца покрашены в нужный цвет, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Бело-голубые набрали 50 очков после 27 матчей РПЛ. У «Зенита» и «Краснодара» столько же, но у петербуржцев игра в запасе.

Гафин о 3:2 с «Сочи»: «Удача дается за что‑то, значит, «Динамо» эту победу заслужило. Важно, чтобы мы были на высшей строчке после игры с «Краснодаром»