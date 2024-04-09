14-летний защитник Дюпон стал 2-м игроком с исключительным статусом в истории WHL (Бедард был 1-м). У него 62 очка в 30 играх в школьной лиге

Теги Мики Дюпон Драфт НХЛ Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига детский хоккей Коннор Бедард Хоккей

14-летний защитник Лэндон Дюпон получил исключительный статус в WHL.

Таким образом, канадец сможет выступать в юниорской лиге на постоянной основе со следующего сезона (15 лет ему исполнится 28 мая). 

Дюпон стал вторым игроком в истории Западной хоккейной лиги, получившим исключительный статус. Первым был форвард Коннор Бедард, сейчас выступающий в НХЛ за «Чикаго». 

Также статус присваивался 6 игрокам из лиги Онтарио (защитникам Аарону Экбладу и Шону Дэю, форвардам Джону Таваресу, Коннору Макдэвиду, Шейну Райту и Майклу Мисе) и 1 игроку из лиги Квебека и Приморских провинций (форварду Джо Велено). 

В сезоне-2023/24 Дюпон набрал 62 (19+43) очка в 30 матчах в школьной лиге СSSHL. В 5 играх плей-офф добавил еще 16 (5+11) баллов. 

Отметим, что его отец Мики Дюпон тоже выступал на позиции защитника. Он провел 23 матча в НХЛ и 356 в АХЛ, а также в течение многих лет выступал за клубы из Германии и Швейцарии.

Лэндон будет доступен для драфта НХЛ в 2027 году. 

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