Шестеркин – 3-й в истории «Рейнджерс» вратарь, выигравший все 5 матчей со старта плей-офф. До рекорда Рихтера – 2 победы

Игорь Шестеркин выиграл все 5 матчей со старта Кубка Стэнли.

Он стал третьим в истории « » вратарем с таким достижением.

Рекорд принадлежит – 7 побед подряд со старта плей НХЛ-1994. У Дэйва Керра в 1937 году была 5-матчевая выигрышная серия.

В воскресенье отразил 22 броска из 25 в матче 2-го раунда с «Каролиной» (4:3, 1-0).

Всего в 5 играх текущего розыгрыша у россиянина 92,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,00.