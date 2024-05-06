Шестеркин – 3-й в истории «Рейнджерс» вратарь, выигравший все 5 матчей со старта плей-офф. До рекорда Рихтера – 2 победы
Игорь Шестеркин выиграл все 5 матчей со старта Кубка Стэнли.
Он стал третьим в истории «Рейнджерс» вратарем с таким достижением.
Рекорд принадлежит Майку Рихтеру – 7 побед подряд со старта плей НХЛ-1994. У Дэйва Керра в 1937 году была 5-матчевая выигрышная серия.
В воскресенье Шестеркин отразил 22 броска из 25 в матче 2-го раунда с «Каролиной» (4:3, 1-0).
Всего в 5 играх текущего розыгрыша у россиянина 92,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,00.