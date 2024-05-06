Шестеркин – 3-й в истории «Рейнджерс» вратарь, выигравший все 5 матчей со старта плей-офф. До рекорда Рихтера – 2 победы

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Майк Рихтер Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин выиграл все 5 матчей со старта Кубка Стэнли.

Он стал третьим в истории «Рейнджерс» вратарем с таким достижением.

Рекорд принадлежит Майку Рихтеру – 7 побед подряд со старта плей НХЛ-1994. У Дэйва Керра в 1937 году была 5-матчевая выигрышная серия.

В воскресенье Шестеркин отразил 22 броска из 25 в матче 2-го раунда с «Каролиной» (4:3, 1-0).

Всего в 5 играх текущего розыгрыша у россиянина 92,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,00.

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3 комментария
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вряд ли побьёт, Каролина это вам не хухры-мухры, кажется
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Должен сказать большое спасибо Майклу Оливеру за работу с ним
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Процент отбития для плова лютый, красава
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