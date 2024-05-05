Никита Щитов: «Думал, Коледов пойдет в более серьезный клуб – СКА или ЦСКА. У меня есть сомнения по «Авангарду», сомневаюсь в Звягине»

Никита Щитов оценил некоторые трансферы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Павел Коледов перешел в омский «Авангард». Честно говоря, я думал, что он пойдет в более серьезный клуб, например, СКА или ЦСКА. У меня есть сомнения по омскому «Авангарду». Я сомневаюсь в Сергее Звягине, поэтому не могу однозначно оценить этот переход.

Андрей Светлаков ушел из ЦСКА в «Трактор», для челябинцев это неплохое усиление. Интересно будет посмотреть на ребят из ЦСКА, которые ушли из коллектива.

С приходом этих ребят команды, которые их приобрели, должны стать более опытными. А еще Голышев подписал контракт на пять лет с «Автомобилистом», мне это понравилось. Это классно», – сказал бывший защитник ряда клубов КХЛ .