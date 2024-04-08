Звягин сравнил Кинэна и Хартли: «Майк спросил: «Знаешь, что такое overcoaching?». Его мнение, что мы тренируем, а не учим. Боб – учитель, который будет разжевывать, пока не достучится»

Теги Авангард Металлург Мг Дмитрий Рябыкин Владимир Крикунов Сергей Звягин Василий Кошечкин Виктор Козлов Боб Хартли Майк Кинэн КХЛ Михаил Кравец Майкл Пелино Чемпионат.com Хоккей

Сергей Звягин сопоставил Майка Кинэна и Боба Хартли.

«Авангард» утвердил 53-летнего специалиста главным тренером 1 апреля. Контракт со Звягиным подписан на два года.

Ранее он работал тренером вратарей в «Барысе», магнитогорском «Металлурге» и «Авангарде».

– У вас ведь были и другие маститые учителя, помимо Хартли: Майк Кинэн чего только стоит.

– А Владимир Васильевич Крикунов! Я играл за него шесть или семь лет и под его началом в «Барысе» начал тренерскую карьеру.

Абсолютно верно, что я от каждого что-то впитал в собственную философию, огромное уважение каждому из них. Плюс Виктор Козлов, Майк Пелино, Дмитрий Рябыкин, Михаил Кравец. И насколько они все были разные в каких-то подходах, в концепциях.

Даже если взять двух североамериканцев – Кинэна и Хартли. Огромная разница в философии!

Вот простой пример. Когда я пришел в «Металлург» и в первый раз подготовил видеоразбор для Васи Кошечкина, то увидел, как Кинэн как-то странно смотрит на нас. После этого пришел в офис, а Майк говорит: «Сергей, ты знаешь, что такое overcoaching (это слово можно перевести как «избыточный тренинг» – Sports)?» Я ответил, что в принципе знаю – не нужно давать игрокам слишком много информации. Кинэн тогда сказал, чтобы я не перегружал Кошечкина, мол, он сам знает, как играть.

А в «Авангарде», Хартли в первый год работы повторял мне десятки раз: «Если ты что-то игроку сказал вчера, то не думай, что он сегодня это помнит». Совершенно разные подходы! Боб – учитель, который будет разжевывать бесконечно долго, пока не найдет способ достучаться.

У Майка мнение, что игрок должен приходить в профессиональную команду подготовленным, что мы здесь тренируем, а не учим, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

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6 комментариев
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На самом деле сильными тренерами работал, опыт огромный должен быть.
Если правильно распорядится, то и у нас российский тренер топ уровня может быть, почему нет?!
Давайте поддержим своего, а не грязью обливать….
+11
-1
+10
Ответ КЕША
Комментарий скрыт
Помоему всё адекватно и без короны рассказал
+9
-1
+8
Ответ Ястреб
На самом деле сильными тренерами работал, опыт огромный должен быть. Если правильно распорядится, то и у нас российский тренер топ уровня может быть, почему нет?! Давайте поддержим своего, а не грязью обливать….
Звягин молодец. Не побоялся в сложной ситуации. Теперь все будет зависеть от него. Как найдет контакт с командой. Теоретически он подкован хорошо.
+6
0
+6
Просто разные подходы. Здесь нет правильного и неправильного.
+5
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+5
Ответ Ыжык
Звягин молодец. Не побоялся в сложной ситуации. Теперь все будет зависеть от него. Как найдет контакт с командой. Теоретически он подкован хорошо.
👍🤝
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