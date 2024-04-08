Звягин сравнил Кинэна и Хартли: «Майк спросил: «Знаешь, что такое overcoaching?». Его мнение, что мы тренируем, а не учим. Боб – учитель, который будет разжевывать, пока не достучится»

Сергей Звягин сопоставил Майка Кинэна и Боба Хартли.

«Авангард» утвердил 53-летнего специалиста главным тренером 1 апреля. Контракт со Звягиным подписан на два года.

Ранее он работал тренером вратарей в «Барысе», магнитогорском «Металлурге» и «Авангарде».

– У вас ведь были и другие маститые учителя, помимо Хартли: Майк Кинэн чего только стоит.

– А Владимир Васильевич Крикунов! Я играл за него шесть или семь лет и под его началом в «Барысе» начал тренерскую карьеру.

Абсолютно верно, что я от каждого что-то впитал в собственную философию, огромное уважение каждому из них. Плюс Виктор Козлов, Майк Пелино, Дмитрий Рябыкин, Михаил Кравец. И насколько они все были разные в каких-то подходах, в концепциях.

Даже если взять двух североамериканцев – Кинэна и Хартли. Огромная разница в философии!

Вот простой пример. Когда я пришел в «Металлург» и в первый раз подготовил видеоразбор для Васи Кошечкина, то увидел, как Кинэн как-то странно смотрит на нас. После этого пришел в офис, а Майк говорит: «Сергей, ты знаешь, что такое overcoaching (это слово можно перевести как «избыточный тренинг» – Sports)?» Я ответил, что в принципе знаю – не нужно давать игрокам слишком много информации. Кинэн тогда сказал, чтобы я не перегружал Кошечкина, мол, он сам знает, как играть.

А в «Авангарде», Хартли в первый год работы повторял мне десятки раз: «Если ты что-то игроку сказал вчера, то не думай, что он сегодня это помнит». Совершенно разные подходы! Боб – учитель, который будет разжевывать бесконечно долго, пока не найдет способ достучаться.

У Майка мнение, что игрок должен приходить в профессиональную команду подготовленным, что мы здесь тренируем, а не учим, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.