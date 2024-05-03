Кожевников о Гусеве: «Талантливейший игрок, спаситель. Никиту выдавили из СКА – он мог спокойно вытащить клуб к Кубку Гагарина»

Александр Кожевников поделился мнением об игре Никиты Гусева.

Ранее стало известно, что 31-летний форвард «Динамо» вошел в тройку претендентов на приз «Золотая клюшка», вручаемый лучшему игроку регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне-2022/23 Гусев играл за СКА, однако был выведен из состава по ходу плей-офф и в дальнейшем покинул команду.

«В Гусеве мне симпатичны абсолютно все игровые качества. Он талантливейший игрок. Это спаситель, одним словом. Его выдавили из СКА, а могли бы с ним претендовать на финал.

Гусев со своим пониманием игры мог спокойно вытащить СКА к триумфу в Кубке Гагарина», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.