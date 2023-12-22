Обладатель Кубка Гагарина Анисин расторг контракт с «Норильском». Это был его 21-й клуб в карьере
Михаил Анисин покинул «Норильск».
Соглашение с 35-летним форвардом расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.
В этом сезоне ВХЛ лиги нападающий провел 22 матча, в которых сделал 5 голевых передач. Он выступал за клубе с лета.
Анисин – обладатель Кубка Гагарина-2012 в составе московского «Динамо». В том же году он стал лучшим снайпером в плей‑офф.
Стоит отметить, что «Норлильск» был 21-м клубом в карьере Анисина.