Обладатель Кубка Гагарина Анисин расторг контракт с «Норильском». Это был его 21-й клуб в карьере

Теги переходы Михаил Анисин ВХЛ ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин покинул «Норильск».

Соглашение с 35-летним форвардом расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

В этом сезоне ВХЛ лиги нападающий провел 22 матча, в которых сделал 5 голевых передач. Он выступал за клубе с лета.

Анисин – обладатель Кубка Гагарина-2012 в составе московского «Динамо». В том же году он стал лучшим снайпером в плей‑офф.

Стоит отметить, что «Норлильск» был 21-м клубом в карьере Анисина.

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6 комментариев
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Походу разнёс последний караоке- бар в Норильске и делать там стало нечего )
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Очко. Пора завязывать или будет перебор.
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Джигурда отдыхает
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О Соле
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В последнем абзаце название клуба поправьте, пожалуйста)
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Давно пора на эстраду!
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