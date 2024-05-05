Михаил Анисин: «Удивляет, что Назаров все еще без работы, возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Мы крушили всю КХЛ под его руководством»

Михаил Анисин удивлен, что Андрей Назаров все еще находится без работы.

– Ваш бывший клуб «Витязь» стал худшим в по итогам сезона.

– 10-12 лет назад под руководством мы крушили с « » всю лигу. Недавно мы встретились с Алексеем Трощинским, и он говорит: «Ничего себе, какое у нас было звено!» Играли я, и , а в защите Трощинский и Марков. Звено было под любой топ-клуб.

Удивляет, что Назаров все еще находится без работы, его возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Странно, что в клубе сделали выбор в пользу другого тренера, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.