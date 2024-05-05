Михаил Анисин: «Удивляет, что Назаров все еще без работы, возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Мы крушили всю КХЛ под его руководством»
Михаил Анисин удивлен, что Андрей Назаров все еще находится без работы.
– Ваш бывший клуб «Витязь» стал худшим в КХЛ по итогам сезона.
– 10-12 лет назад под руководством Назарова мы крушили с «Витязем» всю лигу. Недавно мы встретились с Алексеем Трощинским, и он говорит: «Ничего себе, какое у нас было звено!» Играли я, Панарин и Точицкий, а в защите Трощинский и Марков. Звено было под любой топ-клуб.
Удивляет, что Назаров все еще находится без работы, его возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Странно, что в клубе сделали выбор в пользу другого тренера, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.