Михаил Анисин: «Удивляет, что Назаров все еще без работы, возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Мы крушили всю КХЛ под его руководством»

Теги Витязь Алексей Трощинский Михаил Анисин Андрей Назаров КХЛ Никита Точицкий Артемий Панарин Хоккей

Михаил Анисин удивлен, что Андрей Назаров все еще находится без работы.

– Ваш бывший клуб «Витязь» стал худшим в КХЛ по итогам сезона.

– 10-12 лет назад под руководством Назарова мы крушили с «Витязем» всю лигу. Недавно мы встретились с Алексеем Трощинским, и он говорит: «Ничего себе, какое у нас было звено!» Играли я, Панарин и Точицкий, а в защите Трощинский и Марков. Звено было под любой топ-клуб.

Удивляет, что Назаров все еще находится без работы, его возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Странно, что в клубе сделали выбор в пользу другого тренера, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Спасибо не надо! Сейчас Витязь играющая команда. А не как тогда "бандиты с бильшой дороги".
+1
0
+1
Крушитель, блин, нашёлся! Это же надо такую дичь сморозить.
+1
0
+1
Набрали бывших НХЛовских тафгаев и забыли про хоккей, ничего кроме драк, нашли что вспомнить. А как насчëт матëрого уголовника Павлинова, тоже вспоминаете с нотальгией?
0
0
0
Похоже Анисин с Назаровым в связке начали охоту за Ротенбергом
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий