Киф о вылете «Торонто»: «Серия была равной, обидно, что мы не оказались на правильной стороне. Понравилось, как команда боролась за то, чтобы мы могли сыграть в 7-м матче»

Шелдон Киф высказался после вылета «Торонто» из плей-офф.

«Лифс» проиграли в седьмом матче с « » (1:2 ОТ) и уступили в серии со счетом 3-4.

«Очевидно, что эта серия была очень равной. Это наименьшая разница в счете, которую вы можете получить, овертайм 7-й игры. Так что, очевидно, очень обидно, что мы не оказались на правильной стороне.

Мне понравилось, как наша команда боролась за то, чтобы поставить нас в такое положение, чтобы мы могли соревноваться и сыграть в этом матче, чтобы у нас был шанс быть в одной шайбе от победы», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

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