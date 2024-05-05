Киф о вылете «Торонто»: «Серия была равной, обидно, что мы не оказались на правильной стороне. Понравилось, как команда боролась за то, чтобы мы могли сыграть в 7-м матче»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф высказался после вылета «Торонто» из плей-офф.

«Лифс» проиграли в седьмом матче с «Бостоном» (1:2 ОТ) и уступили в серии со счетом 3-4.

«Очевидно, что эта серия была очень равной. Это наименьшая разница в счете, которую вы можете получить, овертайм 7-й игры. Так что, очевидно, очень обидно, что мы не оказались на правильной стороне.

Мне понравилось, как наша команда боролась за то, чтобы поставить нас в такое положение, чтобы мы могли соревноваться и сыграть в этом матче, чтобы у нас был шанс быть в одной шайбе от победы», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

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