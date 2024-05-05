«Торонто» проиграл «Бостону» во всех 7 сериях плей-офф с 1969 года.

«Лифс» проиграли «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

В общей сложности команды встречались в плей-офф 17 раз. Победа в текущей серии стала для « » 9-й, у «Лифс» 8 побед.

С 1933 по 1959 годы счет в противостояниях был 8-2 в пользу канадского клуба.

Последние 7 серий завершились в пользу «Брюинс» (1969 год – 4-0, 1972 – 4-1, 1974 – 4-0, 2013 – 4-3, 2018 – 4-3, 2019 – 4-3, 2024 – 4-3).