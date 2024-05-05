«Торонто» проиграл «Бостону» во всех 7 сериях плей-офф с 1969 года

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Торонто» проиграл «Бостону» во всех 7 сериях плей-офф с 1969 года.

«Лифс» проиграли «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. 

В общей сложности команды встречались в плей-офф 17 раз. Победа в текущей серии стала для «Бостона» 9-й, у «Лифс» 8 побед. 

С 1933 по 1959 годы счет в противостояниях был 8-2 в пользу канадского клуба. 

Последние 7 серий завершились в пользу «Брюинс» (1969 год – 4-0, 1972 – 4-1, 1974 – 4-0, 2013 – 4-3, 2018 – 4-3, 2019 – 4-3, 2024 – 4-3). 

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5 комментариев
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Представьте, есть фанаты Торонто, которые никогда в своей жизни не видели победу над Бостоном в плей-офф
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💩 ты не был, но и до вершин не добрался. Как Торонто.
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Ответ Shaiba Bash
Представьте, есть фанаты Торонто, которые никогда в своей жизни не видели победу над Бостоном в плей-офф
И четыре последних 4:3 ... Это просто мазохизм болеть за них. Мне нравится
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