«Торонто» вылетел из Кубка Стэнли в 1-м раунде. После 2004 года клуб проиграл 9 серий плей-офф из 10

«Торонто» вылетел из Кубка Стэнли в 1-м раунде.

«Лифс» проиграли « » (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче).

После локаута-2004/05 «Лифс» выходили в плей-офф 9 раз. Канадский клуб 7 раз вылетел в первом раунде, а также по разу выбыл в квалификации (2020 год) и втором раунде (2023).

За это время « » провел в общей сложности 10 серий плей-офф, из которых проиграл 9. При этом команда четыре раза уступила «Бостону» со счетом 3-4 (ранее – 2013, 2018, 2019 годы).