«Торонто» вылетел из Кубка Стэнли в 1-м раунде. После 2004 года клуб проиграл 9 серий плей-офф из 10
«Торонто» вылетел из Кубка Стэнли в 1-м раунде.
«Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче).
После локаута-2004/05 «Лифс» выходили в плей-офф 9 раз. Канадский клуб 7 раз вылетел в первом раунде, а также по разу выбыл в квалификации (2020 год) и втором раунде (2023).
За это время «Торонто» провел в общей сложности 10 серий плей-офф, из которых проиграл 9. При этом команда четыре раза уступила «Бостону» со счетом 3-4 (ранее – 2013, 2018, 2019 годы).
сами генерируют большинство мемов)
Кифа, кстати, я бы менять не стал - попросту не на кого. Яиц-то и стабильности нет у игроков, а не у него. Вот бы дедушку Кенневиля разбанили - тогда да...
Но играли все равно погано…
Марнер так вообще пропащая душа против команд, которые могут и умеют играть в силовой хоккей. И не идет в борьбу и боится ее. Усы на трясущихся коленках вышел на лед. Про Райли с Таваресом особо и говорить нечего - должны быть кандидатами на выход сразу после Кифа.