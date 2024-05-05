«Торонто» вылетел из Кубка Стэнли в 1-м раунде. После 2004 года клуб проиграл 9 серий плей-офф из 10

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли Брендан Шенахан НХЛ Брэд Треливинг Шелдон Киф Хоккей

«Торонто» вылетел из Кубка Стэнли в 1-м раунде.

«Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче). 

После локаута-2004/05 «Лифс» выходили в плей-офф 9 раз. Канадский клуб 7 раз вылетел в первом раунде, а также по разу выбыл в квалификации (2020 год) и втором раунде (2023). 

За это время «Торонто» провел в общей сложности 10 серий плей-офф, из которых проиграл 9. При этом команда четыре раза уступила «Бостону» со счетом 3-4 (ранее – 2013, 2018, 2019 годы). 

41 комментарий
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Торонто за это время даже НБА выиграть успел)
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Бостон как криптонит для Торонто.
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Торонто есть Торонто
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Надо Листкам находить у Тавареса какую-нибудь аллергию на форму, в лтир на всю регулярку. И укрепить команду середняками. Может выйдет тогда первый раунд хотя бы пройти...
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Вот это стабильность 👏👏👏
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Ответ Peypivo Pennoe
Всё будет впереди ))) я верю и вам рекомендую)))) с детства за Клёнков
Будет. В конце концов даже Вашингтон в последний момент из возможных на пике сумел Кубок получить. А у Листьев костяк только на подходе к этим возможностям по возрасту по крайней мере.
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У Сани Питсбург , у Остона Бостон
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С 57 годовщиной без Корыта. МОЛОДЦЫ.
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Мастерство не пропьешь )
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Можно желать вылета Торонто в первом раунде только ради того чтобы прочитать сотни шуток на эту тему и поднять настроение(причём болельщики Торонто
сами генерируют большинство мемов)
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АХАХАХАХАХАХА, чего и следовало ожидать 😂😂😂🤣🤣🤣
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Год назад серию прервали, теперь начали вторую. Через 18 лет снова прервут
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Торонто нужен топовый вратарь. Полевые не все могут решить.
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Больше поражает, что за это время я увидел как баскетбольный Торонто чемпионат выиграть успел, а эти до сих пор 1-й раунд пройти не могут🙃
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В одном из бесконечного числа возможных исходов, Торонто избавится от жирных контрактов Тавареса, Марнера, Райлли и построит команду вокруг Нюландера и Мэттьюса - укрепится духовитыми игровиками, подпишет парочку мужиков в чекинг-лайны, даст больше времени Любушкину, избавится от Самсонова и найдет-таки стабильного основного вратаря... в одной из вселенных. Но не в этой.
Кифа, кстати, я бы менять не стал - попросту не на кого. Яиц-то и стабильности нет у игроков, а не у него. Вот бы дедушку Кенневиля разбанили - тогда да...
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Ответ Lacrosse-style goal
Надо Листкам находить у Тавареса какую-нибудь аллергию на форму, в лтир на всю регулярку. И укрепить команду середняками. Может выйдет тогда первый раунд хотя бы пройти...
Треливингу надо Тавареца Дубасу обратно передать, так сказать из рук в руки))
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Ответ Дима Миронов
Вот это стабильность 👏👏👏
Да вся Канада уже 30 лет на Торонту ровняется.
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57-летние настроение в Торонто : " Меж нами памяти туман, ты как во сне...ты как во сне...наверно только Пастернак поможет мне...поможет мне " ))))
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Ответ Андрей Валерьевич
Торонто есть Торонто
Скорее Бостон есть Бостон ) а Торонто это как Амур
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Ответ Bzz Pvz
Все беды из-за Кифа и ГМа. Очень тяжелая ситуация у клуба и не понятно, что делать с бревнами вроде Райли, Марнера и броди. Их никто не будет обменивать, все итак смеются над контрактами в Торонто. Это просто провал…
Марнер не бревно. Хотя в этой серии наложал было.
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Ответ VintDV
Нет у Вас методов против Кости (Бостон) Сапрыкина :))))
"По замашкам вроде Пастернак, но не Пастернак точно, ему в 7 матче-в овертайме вратаря подрезать, что тебе высмаркаться" )))
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Гифка с Лэмпардом
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Ответ Lacrosse-style goal
Надо Листкам находить у Тавареса какую-нибудь аллергию на форму, в лтир на всю регулярку. И укрепить команду середняками. Может выйдет тогда первый раунд хотя бы пройти...
Подкупить свитером под сводами арены, тогда согласится в ЛТИР)
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Ответ Bzz Pvz
Все беды из-за Кифа и ГМа. Очень тяжелая ситуация у клуба и не понятно, что делать с бревнами вроде Райли, Марнера и броди. Их никто не будет обменивать, все итак смеются над контрактами в Торонто. Это просто провал…
Ты хотел сказать бывшего ГМ. Треливинг заложником ситуации, но хотя бы старался как-то поправить ситуацию приобретением Доми, Бертуцци и Любушкина, кстати, по мне все шикарные приобретения.
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Ответ Cbj Fan
Ты хотел сказать бывшего ГМ. Треливинг заложником ситуации, но хотя бы старался как-то поправить ситуацию приобретением Доми, Бертуцци и Любушкина, кстати, по мне все шикарные приобретения.
Нужно их всех оставлять
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Ответ Oleg Rykhlionak
А почему поставили Самсонова а не Волла ,чем вызвана такая рокировка кто знает подскажите?????
Вызвана травмой Волла. Да вот так вот никстати в такой момент
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Ответ Oleg Rykhlionak
А почему поставили Самсонова а не Волла ,чем вызвана такая рокировка кто знает подскажите?????
Скромный внешний вид !
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Все таки хочется верить, что на Самсонова не спустят всех собак. Да, вроде и мог сыграть клюшкой, но мог и не успеть добежать до нее и тогда бы Пастарняк точно переиграл бы его.
Но играли все равно погано…
Марнер так вообще пропащая душа против команд, которые могут и умеют играть в силовой хоккей. И не идет в борьбу и боится ее. Усы на трясущихся коленках вышел на лед. Про Райли с Таваресом особо и говорить нечего - должны быть кандидатами на выход сразу после Кифа.
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Бостон для Торонто как Питтсбург для Вашингтона )))
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там пару дней назад Гребенкин искал Бостон, скажите ему, что Бостон во втором раунде
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