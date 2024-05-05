«Торонто» проиграл 6 подряд седьмых матчей в сериях плей-офф и повторил антирекорд НХЛ. В том числе 4 поражения – от «Бостона»

Теги Оттава Торонто Бостон Кубок Стэнли Колорадо НХЛ рекорды Хоккей

«Торонто» проиграл 6 подряд седьмых матчей плей-офф и повторил антирекорд НХЛ.

«Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. 

Канадский клуб проиграл 6 подряд седьмых матчей в сериях плей-офф (ранее в 2013, 2018 и 2019 годах – «Бостону», в 2021-м – «Монреалю», в 2022-м – «Тампе»). 

Клуб повторил антирекорд НХЛ по числу поражений подряд в седьмых матчах серий плей-офф.

Он был установлен нынешней «Оттавой», проигравшей все 6 седьмых матчей в своей истории (в 1997 году – «Баффало», в 2002-м и 2004-м – «Торонто», в 2003-м – «Нью-Джерси», в 2012-м – «Рейнджерс», в 2017-м – «Питтсбургу»).

В прошлом году антиркорд повторил «Колорадо» – 6 поражений подряд с 2002 года (в 2002-м клуб проиграл «Детройту»,  в 2003-м и 2014-м – «Миннесоте», в 2019-м – «Сан-Хосе», в 2020-м – «Далласу», в 2023-м – «Сиэтлу»). 

8 комментариев
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Бостон- криптонит для Торонто.
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Бостон хозяин Торонты
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По Лавинам интересная статистика.... Чтож у них то ножки поджимаются в 7 матче...
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Торонто это наш московский Спартак, не понятно, почему так много фанатов у этой команды
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Ответ AngryNetminder
Ведь правда поверишь в проклятие. Волл смотрелся уверенно в воротах. Команда сумела сравнять счет. И на решающую седьмую игру он сломался и вышел Самсонов, который не способен играть такие матчи.
Ну Самсонов не провалил же матч. Да, во втором голе наверное должен был играть клюшкой на опережение, но это ОТ там цена любого действия увеличивается многократно. Он матч не затащил, скажем так. Но у Торонто в принципе последние года 3 нормального вратаря нет, как Андерсена обменяли и все.
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У Листьев есть шансы выйти в лидеры в следующем сезоне... Ну если Лавины их в этом не опередят:)))
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Ответ Shaiba Bash
Торонто это наш московский Спартак, не понятно, почему так много фанатов у этой команды
Такое ощущение, что вы в чак-чак паленый мед положили !
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