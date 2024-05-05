«Торонто» проиграл 6 подряд седьмых матчей в сериях плей-офф и повторил антирекорд НХЛ. В том числе 4 поражения – от «Бостона»

«Торонто» проиграл 6 подряд седьмых матчей плей-офф и повторил антирекорд НХЛ.

«Лифс» проиграли « » (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

Канадский клуб проиграл 6 подряд седьмых матчей в сериях плей-офф (ранее в 2013, 2018 и 2019 годах – « », в 2021-м – «Монреалю», в 2022-м – «Тампе»).

Клуб повторил антирекорд по числу поражений подряд в седьмых матчах серий плей-офф.

Он был установлен нынешней «Оттавой», проигравшей все 6 седьмых матчей в своей истории (в 1997 году – «Баффало», в 2002-м и 2004-м – « », в 2003-м – «Нью-Джерси», в 2012-м – «Рейнджерс», в 2017-м – «Питтсбургу»).

В прошлом году антиркорд повторил « » – 6 поражений подряд с 2002 года (в 2002-м клуб проиграл «Детройту», в 2003-м и 2014-м – «Миннесоте», в 2019-м – «Сан-Хосе», в 2020-м – «Далласу», в 2023-м – «Сиэтлу»).