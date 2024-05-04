Мэттьюс, Петтерссон и Слэвин – претенденты на приз за честную борьбу и джентльменское поведение

НХЛ определила претендентов на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку , ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В список финалистов включены (« »), (« ») и (« »).

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

В прошедшем регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче. Хоккеист получил 20 минут штрафного времени в чемпионате. Остон вошел в список финалистов на приз в третий раз (ранее становился вторым и третьим).

Петтерссон провел 82 игры в чемпионате, отметившись 89 (34+55) баллами при 12 минутах штрафа. Элиас впервые номинирован на награду.

Слэвин записал на свой счет 37 (6+31) балл за результативность при полезности «плюс 21» в 81 матче чемпионата. Игрок набрал 8 минут штрафа в сезоне. Джейккоб стал финалистом награды в третий раз (в сезоне-2020/21 выиграл приз, в сезоне-2021/22 – занял третью позицию в голосовании).