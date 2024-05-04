Мэттьюс, Петтерссон и Слэвин – претенденты на приз за честную борьбу и джентльменское поведение

Теги Торонто Каролина Ванкувер рейтинги НХЛ Джейккоб Слэвин Остон Мэттьюс Элиас Петтерссон Хоккей

НХЛ определила претендентов на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В список финалистов включены Остон МэттьюсТоронто»), Элиас ПеттерссонВанкувер») и Джейккоб СлэвинКаролина»).

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

В прошедшем регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче. Хоккеист получил 20 минут штрафного времени в чемпионате. Остон вошел в список финалистов на приз в третий раз (ранее становился вторым и третьим).

Петтерссон провел 82 игры в чемпионате, отметившись 89 (34+55) баллами при 12 минутах штрафа. Элиас впервые номинирован на награду.

Слэвин записал на свой счет 37 (6+31) балл за результативность при полезности «плюс 21» в 81 матче чемпионата. Игрок набрал 8 минут штрафа в сезоне. Джейккоб стал финалистом награды в третий раз (в сезоне-2020/21 выиграл приз, в сезоне-2021/22 – занял третью позицию в голосовании).

7 комментариев
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Слэвин должен забирать без вариантов,с учётом ,что он защитник,и всего 8 минут штрафа
+6
0
+6
Кучеров 144 очка и 22 минуты штрафа, но в номинантах его нету
+4
-2
+2
Ответ e1ther - e1ther
Слэвин должен забирать без вариантов,с учётом ,что он защитник,и всего 8 минут штрафа
счастливое число Слэвина
+1
0
+1
Ответ paha
Кучеров 144 очка и 22 минуты штрафа, но в номинантах его нету
Никита уж точно не образец джентльменской игры, у него уже богатая история с нехорошими моментами
+1
-1
0
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