О′Райлли о поражении от «Ванкувера»: «Когда становишься старше, есть ощущение, что просрал сезон. Я сыграл ужасно в этой серии»

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер НХЛ Райан О′Райлли контент Хоккей

Райан О′Райлли остался недоволен своей игрой в серии против «Ванкувера».

«Нэшвилл» проиграл «Ванкуверу» (0:1, 2-4) в шестом матче серии и завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Да, конечно [была возможность перевести серию в седьмой матч]. Получилась равная игра. Они победили нас. Это разочаровывает.

Когда становишься старше, есть ощущение, что ты просрал сезон. Это расстраивает. Но это то, что есть. Они были лучше. Они обыграли нас.

Думаю, что сыграл ужасно в серии (форвард набрал 2 очка в 6 играх – Sports). Ничего не создал.

Я должен был найти возможность больше создавать, забивать, и другие ребята это тоже чувствуют. Это непросто», – сказал нападающий «Предаторс» Райан О′Райлли.

1 комментарий
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это хоккей дружище, а хоккей это не шашки где проигрывает один игрок, хоккей команндная игра , а это значит проигрывает вся команда, а то , взяли моду в этом сезоне, Ови за вылет Вашингтона, тренер Нешвила, за вылет своей команды от Ванкувера, такине быаает , поэтому как бы мне был не симпатичен Айлендерс, проиграли они все , а не тренер, и уж тем более не вратари, которые и так сделали не возможное, затащили островитян в плей офф.
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