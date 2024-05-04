О′Райлли о поражении от «Ванкувера»: «Когда становишься старше, есть ощущение, что просрал сезон. Я сыграл ужасно в этой серии»

Райан О′Райлли остался недоволен своей игрой в серии против «Ванкувера».

« » проиграл « » (0:1, 2-4) в шестом матче серии и завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Да, конечно [была возможность перевести серию в седьмой матч]. Получилась равная игра. Они победили нас. Это разочаровывает.

Когда становишься старше, есть ощущение, что ты просрал сезон. Это расстраивает. Но это то, что есть. Они были лучше. Они обыграли нас.

Думаю, что сыграл ужасно в серии (форвард набрал 2 очка в 6 играх – Sports). Ничего не создал.

Я должен был найти возможность больше создавать, забивать, и другие ребята это тоже чувствуют. Это непросто», – сказал нападающий «Предаторс» .