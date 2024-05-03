Рейнджерс – Каролина: прогноз на первый матч 5 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 0

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Кто быстрее всех выполнил первое задание, тот раньше остальных начинает следующее. Пока некоторым командам еще предстоят сражения в решающих седьмых матчах за выход в полуфиналы конференций, «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз» в воскресенье вечером по московскому времени проведут первый поединок второго раунда. Выход этих команд в полуфинал Восточной конференции не просто прогнозировался, но считалось, что ни те, ни другие не испытают проблем в матчах против своих соперников. Так все и получилось. «Рейнджерс» в четырех матчах разобрались с «Вашингтон Кэпиталз», а «Харрикейнз» в пяти с другой командой из Нью-Йорка «Айлендерс». Сейчас предстоит встреча двух равных команд, каждая из которых уже сейчас может претендовать на завоевание главного трофея.

Козыри «синерубашечников» две ударные тройки нападения, отличное третье звено и ролевики, которые могут в иные моменты решать исход матчей в пользу своей команды. Ударное большинство и один из самых результативных игроков регулярного чемпионата Артемий Панарин. В воротах один из лучших голкиперов НХЛ Игорь Шестеркин. При этом все то же самое можно сказать в отношении «ураганов» с их двумя практически равноценными звеньями. Большую роль сыграло усиление в лице Джейка Генцела и Евгения Кузнецова. Вратарской проблемы тоже нет. Фредерик Андерсен отошел от своей болезни и демонстрирует великолепную игру. «Каролина» и в прошлом году могла претендовать на победу в Кубке, но подошла к финалу конференции обескровленной травмами. Сейчас таких проблем нет. Первый матч должен задать тон всей серии. Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое преимущество гостям и предлагают следующие коэффициенты.

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,50 (BetBoom, Pari) до 2,60 (Бетсити)

победа «Каролины Харрикейнз» — от 2,40 (Лига Ставок) до 2,51 (Olimpbet)

Где смотреть первый матч Рейнджерс – Каролина

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