Рейнджерс – Каролина где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Рейнджерс и Каролина в первом матче в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Madison Square Garden».
- Встречу будет в прямом эфире показывать КАНАЛ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рейнджерс – Каролина
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Последние матчи Рейнджерс
- Рейнджерс – Вашингтон : 0 – 0
- Вашингтон – Рейнджерс : 0 – 0
- Рейнджерс – Вашингтон : 0 – 0
- Вашингтон – Рейнджерс : 2 – 4
- Вашингтон – Рейнджерс : 1 – 3
Последние матчи Каролина
- Каролина – Айлендерс : 0 – 0
- Айлендерс – Каролина : 0 – 0
- Каролина – Айлендерс : 6 – 3
- Айлендерс – Каролина : 3 – 2
- Айлендерс – Каролина : 2 – 3
Прогноз на первый матч Рейнджерс – Каролина
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