Рейнджерс – Каролина где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 5 мая

В воскресенье, 5 мая, сыграют Рейнджерс и Каролина в первом матче в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Madison Square Garden».

Встречу будет в прямом эфире показывать КАНАЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рейнджерс – Каролина

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на первый матч Рейнджерс – Каролина

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