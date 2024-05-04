Георгиев о выходных во время плей-офф: «Приятно получить парочку. Это немного странно. Ты напряжен, ты весь в игре, а потом почти что лето»

Александр Георгиев сказал, что было приятно получить несколько выходных.

« » выбил «Виннипег» (4-1) в первом раунде плей-офф и ожидает следующего соперника. Им станет победитель серии «Даллас» – «Вегас» (2-3 после пяти игр, шестая проходит сегодня).

Георгиев пропустил 7 шайб в первом матче серии, а в четырех следующих (победных) отражал 94,0% бросков при коэффициенте надежности 2,00.

«Конечно, приятно получить парочку выходных. Это немного странно. Ты напряжен, ты весь в игре, а потом почти что лето. Ни о чем не думаешь, просто наслаждаешься хорошей погодой. Теперь мы вернулись и с нетерпением ждем следующих игр.

Я просто пытался одержать первую победу, поймать волну и продолжать в том же духе. Я вижу, что ребята играют великолепно. Стараюсь делать сэйвы, когда это необходимо. Сейчас я чувствую себя неплохо», – сказал .