Хеллибак о 24 пропущенных шайбах в 5 играх с «Колорадо»: «Вы не поверите, но я ощущал, что показываю лучшую игру в карьере. Итог душераздирающий»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Коннор Хеллибак высказался о поражении от «Колорадо» (1-4) в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Виннипега» пропускал не менее 4 шайб в каждой из 5 игр серии. Он завершил ее с 87,0% сэйвов при коэффициенте надежности 5,23. 

В регулярном чемпионате «Джетс» пропустили меньше всех команд – 199 шайб в 82 играх. Хеллибак стал обладателем «Дженнингс Трофи» и вошел в тройку претендентов на «Везину».

«Вы, наверное, не поверите, если я скажу, что показывал свою лучшую игру в карьере. Но именно такие ощущения у меня были. Я показывал свой лучший хоккей, я был в той зоне, где ты не думашь, а просто играешь. Итог душераздирающий. 

Нужно отдать должное сопернику, но я не знаю, видел ли я вообще половину из тех шайб, что влетели в мои ворота. Они проделали отличную работу, но пропускать минимум по 4 шайбы в каждой игре – это ужасно. Обычно со мной такого не бывает. 

Я настраивался на то, чтобы украсть каждую игру в этой серии. Особенно четвертую. Когда после 4 шайб меня заменили, чтобы предоставить отдых, то пошли эмоции, которые я старался подавить. Пришло осознание, что я не могу сделать все сам. 

Я и не говорю, что должен был справляться в одиночку. Это не противопоставление себя команде. Просто у меня такой менталитет, я пытаюсь взять всю ответственность на себя. Возможно, это неправильно. Наверное, мне нужно больше погрузиться в командную игру, это обеспечит душевный покой», – сказал Хеллибак

5 комментариев
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"Реактивные"-главное разочарование 1-го раунда плей-офф.
Ждал серию подлиннее.
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Везину дадут и полегчает
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Было бы странно, если Жуки не забивали по несколько голов за игру. Можно попробовать забивать голы, но уже в следующий раз
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Жаль этого добряка
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Первое звено Лавин убило Виннипег
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