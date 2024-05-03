Хеллибак о 24 пропущенных шайбах в 5 играх с «Колорадо»: «Вы не поверите, но я ощущал, что показываю лучшую игру в карьере. Итог душераздирающий»

Коннор Хеллибак высказался о поражении от «Колорадо» (1-4) в плей-офф НХЛ.

Вратарь « » пропускал не менее 4 шайб в каждой из 5 игр серии. Он завершил ее с 87,0% сэйвов при коэффициенте надежности 5,23.

В регулярном чемпионате «Джетс» пропустили меньше всех команд – 199 шайб в 82 играх. Хеллибак стал обладателем «Дженнингс Трофи» и вошел в тройку претендентов на «Везину».

«Вы, наверное, не поверите, если я скажу, что показывал свою лучшую игру в карьере. Но именно такие ощущения у меня были. Я показывал свой лучший хоккей, я был в той зоне, где ты не думашь, а просто играешь. Итог душераздирающий.

Нужно отдать должное сопернику, но я не знаю, видел ли я вообще половину из тех шайб, что влетели в мои ворота. Они проделали отличную работу, но пропускать минимум по 4 шайбы в каждой игре – это ужасно. Обычно со мной такого не бывает.

Я настраивался на то, чтобы украсть каждую игру в этой серии. Особенно четвертую. Когда после 4 шайб меня заменили, чтобы предоставить отдых, то пошли эмоции, которые я старался подавить. Пришло осознание, что я не могу сделать все сам.

Я и не говорю, что должен был справляться в одиночку. Это не противопоставление себя команде. Просто у меня такой менталитет, я пытаюсь взять всю ответственность на себя. Возможно, это неправильно. Наверное, мне нужно больше погрузиться в командную игру, это обеспечит душевный покой», – сказал .