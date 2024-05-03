Черкас о Лайпсике: «Главное разочарование. Канадец не смог проявить себя в СКА, хотя шансов ему предоставляли много»

Сергей Черкас поделился мнением об изменениях в составе СКА.

Клуб ранее сообщил, что выступления в команде завершили вратарь Юхан Маттссон, защитники , , а также нападающие , и Артем Швец-Роговой.

– Пока официально известно об уходе шести хоккеистов – Маттссона, Сергеева, Пашнина, Лайпсика, Кадейкина и Швеца-Рогового. Кто из них за прошедший сезон не реализовал свой потенциал?

– Думаю, что более сильной игры ждали от Пашнина. Тому же Педану две тяжелейшие травмы не дали раскрыться и показать тот уровень, который у него есть.

Конечно, нужны еще качественные игроки обороны. Ведь что получилось в концовке сезона? Никишин получил повреждение, были травмированы Педан и Пашнин. По сути, не осталось защитников, которые могли бы их заменить.

Да, играл , еще какие-то ребята, но этого явно недостаточно, чтобы успешно пройти плей-офф.

– Сергеев вроде бы выглядел неплохо большую часть сезона, но дальше в СКА решили развиваться без него. Почему?

– В связи с этой чередой травм Сергееву отдали роль защитника, который будет созидать и решать исход матчей, особенно в численном неравенстве. Но, к сожалению, с этой задачей он не справился. Не смог сыграть, как хотел тренерский штаб. Отсюда и решение с ним расстаться.

– В атаке две главные потери вполне ожидаемые. С учетом их уровня зарплат, Лайпсик и Кадейкин сезон откровенно провалили.

– Да, согласен, на Лайпсика возлагались надежды. Раньше во многих клубах он показывал высокий уровень. Но, честно говоря, это главное разочарование. Канадец не смог себя проявить, хотя шансов ему предоставляли много.

Возможно, после сотрясения мозга он так и не смог восстановиться и вернуться на былой уровень. Может, в связи с пропущенным ударом пришла некая боязнь игры. Трудно сказать. Но то, что он играл слабо, подтверждает его статистика.

– С ней не поспоришь – всего 4 очка за чемпионат.

– Что касается Кадейкина, то от него как от центрфорварда ждали, что он сможет возглавить звено, которое будет решать матчи. Но такого не произошло, хотя хоккеист он грамотный, умный.

Мне показалось, что ему не хватало движения, быстроты. В хоккей СКА – быстрый, атакующий – он не вписывался, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.