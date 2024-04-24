Воронин об игроках АКМ: «Просто свинское отношение, но мы были готовы к беспределу. ВХЛ позволяет хамить, мастерство игроков не на уровне КХЛ»
Артем Воронин рассказал о плохом отношении игроков АКМ в финале Кубка Петрова.
Ранее «Нефтяник» во 2-й раз в истории стал чемпионом ВХЛ, победив АКМ в финале 4-0 в серии
В четвертом матче серии игрок альметьевской команды Кирилл Крутов получил удар в голову от защитника Павла Медведева.
Нападающий «Нефтяника» потерял сознание, его увезли с площадки на носилках. Медведев получил удаление до конца матча.
«Мы были готовы к такому беспределу. Но тактика была выстроена – надо было немного потерпеть и завоевать кубок. Если была бы отмашка, мы бы не простили это. На рукопожатии после матча сказали некоторым игрокам, что это просто свинское отношение – нельзя так делать.
Конечно, хорошо, что мы в каждой игре забивали не по одному-два гола. Мне посчастливилось играть с такими мастерами, как Кирилл Пилипенко, Никита Тертышный, если бы они были в расположении команды или подобные мастера вместо меня на розыгрыше большинства, то в первом периоде исход матча был бы предрешен.
Но ВХЛ позволяет хамить, мастерство игроков не на таком уровне, как в Континентальной хоккейной лиге», – сказал нападающий «Нефтяника» Артем Воронин.