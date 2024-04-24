Воронин об игроках АКМ: «Просто свинское отношение, но мы были готовы к беспределу. ВХЛ позволяет хамить, мастерство игроков не на уровне КХЛ»

Теги Нефтяник Альметьевск КХЛ Артем Воронин ВХЛ Кубок Петрова Кирилл Пилипенко Павел Медведев 1995 ТАСС Никита Тертышный Кирилл Крутов АКМ Хоккей

Артем Воронин рассказал о плохом отношении игроков АКМ в финале Кубка Петрова.

Ранее «Нефтяник» во 2-й раз в истории стал чемпионом ВХЛ, победив АКМ в финале 4-0 в серии

В четвертом матче серии игрок альметьевской команды Кирилл Крутов получил удар в голову от защитника Павла Медведева.

Нападающий «Нефтяника» потерял сознание, его увезли с площадки на носилках. Медведев получил удаление до конца матча.

«Мы были готовы к такому беспределу. Но тактика была выстроена – надо было немного потерпеть и завоевать кубок. Если была бы отмашка, мы бы не простили это. На рукопожатии после матча сказали некоторым игрокам, что это просто свинское отношение – нельзя так делать.

Конечно, хорошо, что мы в каждой игре забивали не по одному-два гола. Мне посчастливилось играть с такими мастерами, как Кирилл Пилипенко, Никита Тертышный, если бы они были в расположении команды или подобные мастера вместо меня на розыгрыше большинства, то в первом периоде исход матча был бы предрешен.

Но ВХЛ позволяет хамить, мастерство игроков не на таком уровне, как в Континентальной хоккейной лиге», – сказал нападающий «Нефтяника» Артем Воронин.

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1 комментарий
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Вот приложил акмщиков, которых рома и его лизоблюды упорно хотят видеть в КХЛ.
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