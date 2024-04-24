Воронин об игроках АКМ: «Просто свинское отношение, но мы были готовы к беспределу. ВХЛ позволяет хамить, мастерство игроков не на уровне КХЛ»

Артем Воронин рассказал о плохом отношении игроков АКМ в финале Кубка Петрова.

Ранее «Нефтяник» во 2-й раз в истории стал чемпионом ВХЛ, победив в финале 4-0 в серии

В четвертом матче серии игрок альметьевской команды получил удар в голову от защитника Павла Медведева.

Нападающий «Нефтяника» потерял сознание, его увезли с площадки на носилках. Медведев получил удаление до конца матча.

«Мы были готовы к такому беспределу. Но тактика была выстроена – надо было немного потерпеть и завоевать кубок. Если была бы отмашка, мы бы не простили это. На рукопожатии после матча сказали некоторым игрокам, что это просто свинское отношение – нельзя так делать.

Конечно, хорошо, что мы в каждой игре забивали не по одному-два гола. Мне посчастливилось играть с такими мастерами, как Кирилл Пилипенко, , если бы они были в расположении команды или подобные мастера вместо меня на розыгрыше большинства, то в первом периоде исход матча был бы предрешен.

Но позволяет хамить, мастерство игроков не на таком уровне, как в Континентальной хоккейной лиге», – сказал нападающий « » Артем Воронин.