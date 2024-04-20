Два клуба КХЛ хотят подписать Дриджера из «Сиэтла». Вратарь провел 67 матчей в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)

Крис Дриджер из «Сиэтла» интересен двум командам КХЛ.

Всего за карьеру у 29-летнего голкипера 67 матчей в НХЛ. Он провел два матча за «Сиэтл» в этом сезоне.

За «Коачелла Вэлли» в АХЛ Дриджер сыграл 38 матчей и одержал 24 победы, отражая 91,8% бросков. Коэффициент надежности – 2.25.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, два клуба КХЛ заинтересованы в подписании контракта с игроком.

Его действующее соглашение с кэпхитом 3,5 млн долларов рассчитано до конца этого сезона.