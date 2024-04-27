Александр Кожевников: «В середине таблицы РПЛ – болото, где ни за что не борются. Можно попробовать систему конференций и плей-офф, как в КХЛ. Есть мозговой центр, директора клубов – надо обсудить»

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Александр Кожевников предложил РПЛ ввести систему плей-офф, как в КХЛ.

«Можно попробовать в футболе систему конференций и плей-офф, как в хоккее. Командам надо сесть, обмозговать. Есть же мозговой центр, директора клубов, есть понимающие люди. Надо пробовать все, потому что мы же не можем жить в одном ракурсе, надо вводить новшества.

На чемпионатах мира нас нет, европейских турниров нет. Чемпионат же играется для зрителей, надо чтобы им было интересно. Там же заявляют, что играют для зрителей. Так что можно попробовать, почему нет!

Я вот согласен, что в середине таблицы РПЛ есть болото, где ни за что не борются. Поэтому и говорю, что варианты надо пробовать. Если примут новую систему директора, то почему нет. Они же должны понимать, где популяризация футбола проседает.

Я не хочу что-то ляпнуть с бухты-барахты, потому что нужно обоснование, но можно футбольным людям собраться и подумать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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12 комментариев
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Вроде-бы он на словах и и не хотел, а в итоге «что-то ляпнул с бухты-барахты»…
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Сразу видно ,что в таблицу он не заглядывал
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Что тут придумывать

Первый круг играют два раза в неделю

Разделение на восьмёрки по итогу с обнулением очков(чтобы Газпром со своими фармами не расслабился)

А лучше на шестёрку и десятку(так меньше Газпром говна протащит)

Потом борьба в двух группах. Вылетают четыре клуба

Кубок России возвращается к формуле матч дома, ответка в гостях

Сразу исчезнут поражения Спартака дома деревенским из Воронежа и куча прочего говна, вроде поражение Ахмата дома Балтике без нападения
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На фиг АПЛ, Ла Лигу и всех остальных - мы пойдем своим путем. Бггг
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И это он про лигу, где за пять туров до конца любая команда с 10-го места и ниже может вылететь. Ну и Спартак. Систему конференций и отдельной лиги с плей-офф рассмотреть, конечно, стоит. Но не ради спортивного интереса. А ради географического.
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Если футбол для болельщиков, как он говорит, то надо фануйди отменять, а не херней заниматься....
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Конференции это как? Север - Юг или Запад-Восток?. В любом случае Москва и Петербург получаются в одной конференции. Очень интересно будет Зениту не вылезать из Москвы. Зато московским в гости из Тушино в Черкизово ездить.
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