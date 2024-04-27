Александр Кожевников: «В середине таблицы РПЛ – болото, где ни за что не борются. Можно попробовать систему конференций и плей-офф, как в КХЛ. Есть мозговой центр, директора клубов – надо обсудить»

Александр Кожевников предложил РПЛ ввести систему плей-офф, как в КХЛ.

«Можно попробовать в футболе систему конференций и плей-офф, как в хоккее. Командам надо сесть, обмозговать. Есть же мозговой центр, директора клубов, есть понимающие люди. Надо пробовать все, потому что мы же не можем жить в одном ракурсе, надо вводить новшества.

На чемпионатах мира нас нет, европейских турниров нет. Чемпионат же играется для зрителей, надо чтобы им было интересно. Там же заявляют, что играют для зрителей. Так что можно попробовать, почему нет!

Я вот согласен, что в середине таблицы РПЛ есть болото, где ни за что не борются. Поэтому и говорю, что варианты надо пробовать. Если примут новую систему директора, то почему нет. Они же должны понимать, где популяризация футбола проседает.

Я не хочу что-то ляпнуть с бухты-барахты, потому что нужно обоснование, но можно футбольным людям собраться и подумать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.