Кожевников о рекорде Гретцки: «Приоритетнейшая цель для Овечкина, всего мира и НХЛ. Для «Вашингтона» гонка тоже в плюс – исполнители не очень. Забивать некому, вратарь слабый»

Теги Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ти Джей Оши Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников назвал рекорд Уэйна Гретцки целью Александра Овечкина.

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (0-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Не думаю, что вылет из Кубка Стэнли деморализует Александра.

Он быстро оправится и на следующий год пойдет бить рекорд Гретцки. Это приоритетнейшая цель для него. И не только для него, а для всего мира и НХЛ.

Не знаю, как клубы будут настраивать своих защитников в плане игры против Овечкина. Для «Вашингтона» эта гонка тоже в плюс.

Ажиотаж приковывает повышенное внимание к их матчам. Больше зрителей на играх и перед экраном. Что приносит деньги клубу.

Ведь команда по исполнителям не очень. Забивать практически некому, кроме Александра и Оши. Вратарь тоже слабый.

Поэтому неудивительно, что они вылетели от более укомплектованного и сильного «Нью-Йорка», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

2 комментария
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Спортс, ну налейте же Кожевникову ещё!
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