Кожевников о рекорде Гретцки: «Приоритетнейшая цель для Овечкина, всего мира и НХЛ. Для «Вашингтона» гонка тоже в плюс – исполнители не очень. Забивать некому, вратарь слабый»

Александр Кожевников назвал рекорд Уэйна Гретцки целью Александра Овечкина.

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (0-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Не думаю, что вылет из Кубка Стэнли деморализует Александра.

Он быстро оправится и на следующий год пойдет бить рекорд Гретцки. Это приоритетнейшая цель для него. И не только для него, а для всего мира и НХЛ.

Не знаю, как клубы будут настраивать своих защитников в плане игры против Овечкина. Для «Вашингтона» эта гонка тоже в плюс.

Ажиотаж приковывает повышенное внимание к их матчам. Больше зрителей на играх и перед экраном. Что приносит деньги клубу.

Ведь команда по исполнителям не очень. Забивать практически некому, кроме Александра и Оши. Вратарь тоже слабый.

Поэтому неудивительно, что они вылетели от более укомплектованного и сильного «Нью-Йорка», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.