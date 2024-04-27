Черкас о Набокове: «Вратарская фамилия. В финальной серии отыграл безупречно: надежно, четко, спокойно – ни разу не дрогнул. Добился огромного прогресса за сезон»

Теги Металлург Мг Локомотив Сергей Черкас КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Сергей Черкас высоко оценил игру Ильи Набокова в плей-офф КХЛ.

Голкипер «Магнитки» был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

– Не знаю, чья заслуга, Андрея Разина или тренера вратарей «Металлурга» сделать ставку на Набокова, но она сработала. В любом случае, решение за главным тренером, надо похвалить Андрея Разина. А Набоков – фамилия вратарская.

И, конечно, в финальной серии голкипер «Магнитки» отыграл безупречно: надежно, четко, спокойно. Как будто он опытный мастер, который не боится ни финалов, ни соперников, ни напряжения, ни интриги.

Все матчи были с преимуществом в одну шайбу, «Локо» прилично нагружал Набокова, но тот ни разу не дрогнул. Молодец, за сезон добился огромного прогресса.

– Про голкипера «Локомотива» Даниила Исаева не скажешь, что он плохо провел финал?

– Тоже сыграл здорово. Но финал, понимаете, такая история. Исаев ошибся в третьем матче, от его конька шайба, пришедшая с борта, отскочила в ворота – и эта ошибка, возможно, стала роковой.

Выиграй этот овертайм «Локомотив», счет стал бы 1-2 в пользу «Магнитки», а 3-0 – это уже много. Но в целом оба вратаря сыграли здорово, мало пропустили, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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