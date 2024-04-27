Черкас о Набокове: «Вратарская фамилия. В финальной серии отыграл безупречно: надежно, четко, спокойно – ни разу не дрогнул. Добился огромного прогресса за сезон»

Сергей Черкас высоко оценил игру Ильи Набокова в плей-офф КХЛ.

Голкипер «Магнитки» был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

– Не знаю, чья заслуга, Андрея Разина или тренера вратарей « » сделать ставку на Набокова, но она сработала. В любом случае, решение за главным тренером, надо похвалить . А Набоков – фамилия вратарская.

И, конечно, в финальной серии голкипер «Магнитки» отыграл безупречно: надежно, четко, спокойно. Как будто он опытный мастер, который не боится ни финалов, ни соперников, ни напряжения, ни интриги.

Все матчи были с преимуществом в одну шайбу, «Локо» прилично нагружал Набокова, но тот ни разу не дрогнул. Молодец, за сезон добился огромного прогресса.

– Про голкипера «Локомотива» не скажешь, что он плохо провел финал?

– Тоже сыграл здорово. Но финал, понимаете, такая история. Исаев ошибся в третьем матче, от его конька шайба, пришедшая с борта, отскочила в ворота – и эта ошибка, возможно, стала роковой.

Выиграй этот овертайм « ив», счет стал бы 1-2 в пользу «Магнитки», а 3-0 – это уже много. Но в целом оба вратаря сыграли здорово, мало пропустили, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.