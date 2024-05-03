«Нефтехимик» обменял Скорикова в «Адмирал» на Ртищева и денежную компенсацию

Теги Нефтехимик переходы КХЛ Адмирал Даниил Скориков Никита Ртищев деньги Хоккей

«Нефтехимик» обменял Даниила Скорикова в «Адмирал» на Никиту Ртищева.

Кроме того, нижнекамцы получили в сделке денежную компенсацию.

25-летний форвард Даниил Скориков перешел в «Нефтехимик» по ходу минувшего сезона из «Салавата Юлаева».

В 8 матчах за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 2 (0+2) балла. Всего в регулярных чемпионатах лиги у него 2 шайбы в 26 играх. 

23-летний форвард Никита Ртищев перешел в «Адмирал» по ходу минувшего сезона из ЦСКА.

В Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24 он провел 7 игр и набрал 1 (0+1) очков. Всего в регулярных чемпионатах лиги у него 39 игр и 2 (1+1) очка. 

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