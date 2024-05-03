«Сибирь» продлила контракт с защитником Ильей Морозовым на 2 года. Он отыграл 7 сезонов за команду

«Сибирь» продлила контракт с защитником Ильей Морозовым на 2 года.

25-летний игрок выступает за команду с сезона-2017/18.

« принял квалификационное предложение клуба и подписал контракт сроком на 2 года.

В прошлом сезоне Илья провел 68 матчей, набрал 9 (5+4) очков и заблокировал 146 бросков соперника (лучший показатель в команде).

Всего в КХЛ Илья сыграл 372 матча (из них 14 – в плей-офф), забросил 21 шайбу и отдал 34 результативные передачи», – говорится в телеграм-канале новосибирцев.