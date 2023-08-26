«Игрок «Сибири» сыграл по-скотски. У него крыша поехала, похоже. За такое нужно наказывать, готов поделиться опытом с парнями из СКА». Юдин о силовом приеме против Бардакова

Теги Сибирь СКА драки Евгений Артюхин Александр Свитов Александр Юдин КХЛ Евгений Тимкин Турнир имени Пучкова Илья Морозов Чемпионат.com Захар Бардаков Хоккей

Александр Юдин считает, что игрок «Сибири» по-скотски атаковал Бардакова из СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг был удален в матче с «Сибирью» (6:3) на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

«Посмотрел эпизод с участием Морозова и Бардакова и могу сказать, что игрок «Сибири» сыграл не просто жестко, а грубо или даже, не побоюсь этого слова, по-скотски. За такое нужно наказывать, и будь в команде я, Женька Артюхин, Саша Свитов или Женька Тимкин, думаю, Морозову жестко бы объяснили, что так играть нельзя.

Он бы навсегда это понял. А так у парня, похоже, крыша поехала. За такие действия исподтишка нужно наказывать. Думаю, в чемпионате свою порцию от кого-то из игроков СКА Морозов еще получит. Сейчас они проявили терпение и не стали на предсезонном турнире переходить к рукопашной.

Готов поделиться своим опытом с парнями из СКА перед матчем чемпионата с «Сибирью», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

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9 комментариев

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Rodgeras
Главное хамло всей лиги вчера отпустили прогулятся за пределами стадиона. Но он и на льду и сказал, что то по-петербужски, по культурно-столичному.
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Геннадий Тимченко
и Юдин попал под влияние человека с двумя гражданствами "недружественных" стран - это заявка на получение статуса "иностранного агента"❓🤔
+2
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marshal .masha
Если кто и вел себя по скотски, так это Ротенберг, который вообще берегов не видит и спокойно позволяет себе оскорблять тренера другой команды.
+2
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+2
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ros80
Ответ Назар Игорь
Юдин грубиянам спуску не давал. Кстати у Сибири вся команда хамло, и тренер такой же.
У ска что игроки что болелы все мастера полировки дупла лицу не титульной национальности
+2
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HCBV
Ответ Назар Игорь
Юдин грубиянам спуску не давал. Кстати у Сибири вся команда хамло, и тренер такой же.
Юдин сам отбитым был, нападал на всех подряд пока в бубен от Шлегра не получил ))
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Ковид 07.10.52
В ска открылась вакансия, вот и Юдин появился...
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HCBV
Вот и шестёрки Йозе, тут как тут
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sd4fmwrvz8
Будь в команде Сибирь какой нибудь тафгай канадский показал бы юдин ему что нибудь ?язык бы в очко засунул и смирился,по себе равных надо выбирать , как был очколизом так им и остался
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