«Игрок «Сибири» сыграл по-скотски. У него крыша поехала, похоже. За такое нужно наказывать, готов поделиться опытом с парнями из СКА». Юдин о силовом приеме против Бардакова

Александр Юдин считает, что игрок «Сибири» по-скотски атаковал Бардакова из СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг был удален в матче с «Сибирью» (6:3) на турнире имени после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» против форварда СКА Захара Бардакова.

«Посмотрел эпизод с участием Морозова и Бардакова и могу сказать, что игрок « » сыграл не просто жестко, а грубо или даже, не побоюсь этого слова, по-скотски. За такое нужно наказывать, и будь в команде я, Женька Артюхин, Саша Свитов или Женька Тимкин, думаю, Морозову жестко бы объяснили, что так играть нельзя.

Он бы навсегда это понял. А так у парня, похоже, крыша поехала. За такие действия исподтишка нужно наказывать. Думаю, в чемпионате свою порцию от кого-то из игроков СКА Морозов еще получит. Сейчас они проявили терпение и не стали на предсезонном турнире переходить к рукопашной.

Готов поделиться своим опытом с парнями из СКА перед матчем чемпионата с «Сибирью», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

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