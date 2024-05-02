Тренер Казахстана о «России 25»: «Они бы достигли бы хорошего результата на ЧМ, далеко бы прошли. Ребята быстрые, накатистые»

Теги Сборная Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Тренер сборной Казахстана высоко отозвался о «России 25».

В четверг «Россия 25» одержала победу над Казахстаном в рамках Qazaqstan Hockey Open со счетом 1:0.

«Играли неплохо, но не забили свои моменты. Просто реализовывать их нужно, и все. Самоотдача хорошая была, грубых ошибок тоже не было. Мы неделю не катались, продолжаем подготовку к чемпионату мира. Окончательный состав назовем уже после матча с Белоруссией.

Что касается сборной России... Ребята хорошие, быстрые, накатистые. Молодая команда, думаю, они бы достигли бы хорошего результата на чемпионате мира, далеко бы прошли по турниру», - сказал Галым Мамбеталиев.

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2 комментария
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Особенно Ротенберг. Наверное уже накатил)
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Что такое "накатистые"?
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