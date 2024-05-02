Тренер Казахстана о «России 25»: «Они бы достигли бы хорошего результата на ЧМ, далеко бы прошли. Ребята быстрые, накатистые»

Тренер сборной Казахстана высоко отозвался о «России 25».

В четверг «Россия 25» одержала победу над Казахстаном в рамках Qazaqstan Hockey Open со счетом 1:0.

«Играли неплохо, но не забили свои моменты. Просто реализовывать их нужно, и все. Самоотдача хорошая была, грубых ошибок тоже не было. Мы неделю не катались, продолжаем подготовку к чемпионату мира. Окончательный состав назовем уже после матча с Белоруссией.

Что касается сборной России... Ребята хорошие, быстрые, накатистые. Молодая команда, думаю, они бы достигли бы хорошего результата на чемпионате мира, далеко бы прошли по турниру», - сказал Галым Мамбеталиев.