Третьяк о Сорокине: «Не заметно, что он готов рвать и метать, не вижу страсть. Ему забивают – принимает как факт, разочарования не видно»

Владислав Третьяк прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина.

«Айлендерс» Сорокина уступают «Каролине» (1-3) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

– Прокомментируйте ситуацию в « », где Патрик Руа не дает играть , и топ-вратарь находится в трансе, потеряв уверенность в себе.

– Я прочитал интервью, в котором Патрик Руа заявил, что с он работал в «Колорадо», и там они побеждали.

Такой же момент у нас был на Олимпийских Играх-2014 в Сочи. Меня спросили, кого нужно поставить в ворота на четвертьфинал с Финляндией. Я ответил, что Сергея Бобровского.

Но тренер вратарей сборной Владимир Мышкин с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым приняли другое решение: «Мы верим в Варламова». – «Почему?» – «Потому что он выиграл нам чемпионат мира в 2012 году».

Это воля тренера. В кого он верит, того и ставит. И мне кажется, что Варламов очень хорошо сейчас выступает. Но Сорокин в самом деле выпал из игрового тонуса.

Ему психологически тяжело восстановиться. Когда я смотрел, какие голы он пропускает, то я не вижу у Ильи такой свежести.

Вот как тигр не ест целый месяц, то он готов растерзать в прыжке кого угодно. Посмотрите, как играет Бобровский за «Флориду». Он живет в воротах!

А вот в последнее время Сорокин, я смотрю – ему забивают, а он это принимает как факт. Ну да, забили. Но даже его разочарования не видно. Не заметно, что на льду он готов рвать и метать.

Я не знаю, куда у Ильи пропало это желание. Или тут дело в психологии, или он физически не так готов. Но я не вижу у него страсть. Кстати, у Варламова она тоже не очень заметна.

Оба – хорошие вратари. И выступают они с переменным успехом. Но в том и отличие их от Бобровского, что у Сергея эта страсть есть, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.