Третьяк о Сорокине: «Не заметно, что он готов рвать и метать, не вижу страсть. Ему забивают – принимает как факт, разочарования не видно»

Теги ФХР Айлендерс Семен Варламов Владислав Третьяк НХЛ Илья Сорокин Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина.

«Айлендерс» Сорокина уступают «Каролине» (1-3) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

– Прокомментируйте ситуацию в «Айлендерс», где Патрик Руа не дает играть Илье Сорокину, и топ-вратарь находится в трансе, потеряв уверенность в себе.

– Я прочитал интервью, в котором Патрик Руа заявил, что с Семеном Варламовым он работал в «Колорадо», и там они побеждали.

Такой же момент у нас был на Олимпийских Играх-2014 в Сочи. Меня спросили, кого нужно поставить в ворота на четвертьфинал с Финляндией. Я ответил, что Сергея Бобровского.

Но тренер вратарей сборной Владимир Мышкин с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым приняли другое решение: «Мы верим в Варламова». – «Почему?» – «Потому что он выиграл нам чемпионат мира в 2012 году».

Это воля тренера. В кого он верит, того и ставит. И мне кажется, что Варламов очень хорошо сейчас выступает. Но Сорокин в самом деле выпал из игрового тонуса.

Ему психологически тяжело восстановиться. Когда я смотрел, какие голы он пропускает, то я не вижу у Ильи такой свежести.

Вот как тигр не ест целый месяц, то он готов растерзать в прыжке кого угодно. Посмотрите, как играет Бобровский за «Флориду». Он живет в воротах!

А вот в последнее время Сорокин, я смотрю – ему забивают, а он это принимает как факт. Ну да, забили. Но даже его разочарования не видно. Не заметно, что на льду он готов рвать и метать.

Я не знаю, куда у Ильи пропало это желание. Или тут дело в психологии, или он физически не так готов. Но я не вижу у него страсть. Кстати, у Варламова она тоже не очень заметна.

Оба – хорошие вратари. И выступают они с переменным успехом. Но в том и отличие их от Бобровского, что у Сергея эта страсть есть, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

5 комментариев
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Айлы сами по себе отстой. Лучше бы Пенс попали в ПО.
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А у внука видишь?
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так, профессионал сегодняшнего времени...
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О, всплыли истории десятилетней давности. Счёт 1:3 с финнами. Где нападающие? Войнов привёз гол. При чем здесь вратари? Тупой хоккей в исполнении всей команды. Задним умом все хороши.
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Ответ upuckuH
Айлы сами по себе отстой. Лучше бы Пенс попали в ПО.
С Сорокиным поди и попали бы.
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