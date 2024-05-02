Бабаев о новом контракте Голышева с «Автомобилистом»: «Он сам изъявил желание остаться на 5 лет в родной команде. Другие варианты не рассматривали»

Теги Автомобилист Шуми Бабаев КХЛ Анатолий Голышев Матч ТВ Хоккей

Агент Анатолия Голышева высказался о новом контракте игрока с «Автомобилистом».

Срок соглашения рассчитан на пять лет.

«Другие варианты не рассматривали. Мы договорились с «Автомобилистом» по ходу чемпионата.

Анатолий сам изъявил желание остаться на пять лет дома, в родной команде. В клубе это восприняли позитивно, и мы обо всем быстро договорились», – сказал агент Шуми Бабаев.

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