Бабаев о новом контракте Голышева с «Автомобилистом»: «Он сам изъявил желание остаться на 5 лет в родной команде. Другие варианты не рассматривали»
Агент Анатолия Голышева высказался о новом контракте игрока с «Автомобилистом».
Срок соглашения рассчитан на пять лет.
«Другие варианты не рассматривали. Мы договорились с «Автомобилистом» по ходу чемпионата.
Анатолий сам изъявил желание остаться на пять лет дома, в родной команде. В клубе это восприняли позитивно, и мы обо всем быстро договорились», – сказал агент Шуми Бабаев.