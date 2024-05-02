«Нефтехимик» подписал Лещенко на год, Леонтьева – на 2 сезона

Теги Салават Юлаев Нефтехимик Автомобилист переходы КХЛ Вячеслав Лещенко Владислав Леонтьев Хоккей

«Нефтехимик» подписал контракты с Вячеславом Лещенко и Владиславом Леонтьевым.

Срок соглашения с нападающим Вячеславом Лещенко рассчитан на один сезон, с защитником Владиславом Леонтьевым – на два года.

Лещенко уже играл за команду с 2021 по 2023 год. В прошлом сезоне он выступал за «Салават Юлаев», набрав 14 (9+5) очков в 36 матчах.

Леонтьев в сезоне-2023/24 выступал в «Автомобилисте». Он сделал 2 передачи в 21 игре. 23-летний защитник уже играл за нижнекамскую команду в сезоне-2022/23.

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2 комментария
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Помнится Башаров писал "дать Леща". Кто кому,что дал так и не поняли. В итоге пришлось отдать Леща. Теперь жди Лещей от Леща в ответку.
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Ещё бы Кизимова с автомобилиста
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