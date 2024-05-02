«Нефтехимик» подписал Лещенко на год, Леонтьева – на 2 сезона

«Нефтехимик» подписал контракты с Вячеславом Лещенко и Владиславом Леонтьевым.

Срок соглашения с нападающим Вячеславом Лещенко рассчитан на один сезон, с защитником Владиславом Леонтьевым – на два года.

Лещенко уже играл за команду с 2021 по 2023 год. В прошлом сезоне он выступал за «Салават Юлаев», набрав 14 (9+5) очков в 36 матчах.

Леонтьев в сезоне-2023/24 выступал в «Автомобилисте». Он сделал 2 передачи в 21 игре. 23-летний защитник уже играл за нижнекамскую команду в сезоне-2022/23.