Купер о словах про юбки и вратарей: «Искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Я отец двух дочерей, поддерживаю женский хоккей, провел неуместную аналогию»

Джон Купер извинился за свои слова про юбки для вратарей.

После поражения от «Флориды» (1:6, 1-4 в серии) Купер так высказался о незасчитанных голах «Тампы»: «Борьба перед воротами больше не разрешена? С таким же успехом мы могли бы надеть на вратарей юбки».

Напомним, судьи не засчитали два гола «Лайтнинг» в 5-м матче серии плей-офф из-за помехи вратарю Сергею Бобровскому.

«Мы потерпели довольно разочаровывающее поражение в серии, и я провел неуместную аналогию о голкиперах и юбках. Это один из тех моментов, когда, если бы я мог вернуть свои слова обратно, я бы так и сделал.

Я отец двух [дочерей], поддерживаю женский хоккей… мои девочки занимаются спортом. Честно говоря, это было неправильно, и я должен пойти и объясниться перед своими девочками.

Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Это причиняет мне больше боли, чем само поражение в серии. Я не думаю, что мои прошлые действия вели меня к этому… Надеюсь, вы будете судить меня больше по делам, чем по эмоциональным, откровенно говоря, глупым словам», – сказал главный тренер « » .