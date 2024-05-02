Купер о словах про юбки и вратарей: «Искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Я отец двух дочерей, поддерживаю женский хоккей, провел неуместную аналогию»
Джон Купер извинился за свои слова про юбки для вратарей.
После поражения от «Флориды» (1:6, 1-4 в серии) Купер так высказался о незасчитанных голах «Тампы»: «Борьба перед воротами больше не разрешена? С таким же успехом мы могли бы надеть на вратарей юбки».
Напомним, судьи не засчитали два гола «Лайтнинг» в 5-м матче серии плей-офф из-за помехи вратарю Сергею Бобровскому.
«Мы потерпели довольно разочаровывающее поражение в серии, и я провел неуместную аналогию о голкиперах и юбках. Это один из тех моментов, когда, если бы я мог вернуть свои слова обратно, я бы так и сделал.
Я отец двух [дочерей], поддерживаю женский хоккей… мои девочки занимаются спортом. Честно говоря, это было неправильно, и я должен пойти и объясниться перед своими девочками.
Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Это причиняет мне больше боли, чем само поражение в серии. Я не думаю, что мои прошлые действия вели меня к этому… Надеюсь, вы будете судить меня больше по делам, чем по эмоциональным, откровенно говоря, глупым словам», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
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