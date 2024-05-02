Купер о словах про юбки и вратарей: «Искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Я отец двух дочерей, поддерживаю женский хоккей, провел неуместную аналогию»

Теги судьи Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ женский хоккей Джон Купер Хоккей

Джон Купер извинился за свои слова про юбки для вратарей.

После поражения от «Флориды» (1:6, 1-4 в серии) Купер так высказался о незасчитанных голах «Тампы»: «Борьба перед воротами больше не разрешена? С таким же успехом мы могли бы надеть на вратарей юбки».

Напомним, судьи не засчитали два гола «Лайтнинг» в 5-м матче серии плей-офф из-за помехи вратарю Сергею Бобровскому.

«Мы потерпели довольно разочаровывающее поражение в серии, и я провел неуместную аналогию о голкиперах и юбках. Это один из тех моментов, когда, если бы я мог вернуть свои слова обратно, я бы так и сделал.

Я отец двух [дочерей], поддерживаю женский хоккей… мои девочки занимаются спортом. Честно говоря, это было неправильно, и я должен пойти и объясниться перед своими девочками.

Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Это причиняет мне больше боли, чем само поражение в серии. Я не думаю, что мои прошлые действия вели меня к этому… Надеюсь, вы будете судить меня больше по делам, чем по эмоциональным, откровенно говоря, глупым словам», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

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9 комментариев
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А может он о шотландцах говорил?))) Блин, вот я точно не ярый приверженец патриархальных ценностей, но что такого сказано, чтобы за это извиняться и вообще поднимать шум?
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Ответ Амфитрион
А может он о шотландцах говорил?))) Блин, вот я точно не ярый приверженец патриархальных ценностей, но что такого сказано, чтобы за это извиняться и вообще поднимать шум?
"Коготок увяз - птичке пропасть".
Времена такие.
Какая-то девушка вспомнила, что якобы Депардье её прихватывал где-то в углу. 10 лет назад. И дело. Допрос на много часов. А какие у неё есть доказательства? Это же даже не случай с Левински, которая хранила платье...
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🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Куда катится наш мир 🌍
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Собственно, что такого ужасного сказал Купер, чтобы так унизительно оправдываться? Это лучшая лига в мире, но в данном случае толерастия пробивает очередное дно.
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Блин, а я так и думал, что там на эти юбки возбудятся. ) Даже удивился, что долго тишина была.
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Юбку зайцу! (с)
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Какой же трындец! За что извиняться? Как же эта толерастия пробивает дно
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Ответ Bartez1986
Кадыров и до хоккея добрался, дон
Причем тут Кадыров вообще???
Вот реально: первый случай в США? На колени не там случайно бухались, кстати?
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