Купер о 0-3 с «Флоридой»: «Хотим, чтобы те, кто верит, пришли завтра на арену, а если вы не верите, приходить не обязательно. Посмотрим, кто появится»

Джон Купер высказался после поражения в матче с «Флоридой» (3:5).

« » уступает в серии плей-офф со счетом 0-3.

«Тяжело, когда попадаешь в такие ситуации, как эта... что ты скажешь в этот момент.

Разговор был о том, что мы хотим, чтобы те, кто верит, пришли завтра на арену, а если вы не верите, вам не обязательно приходить.

Посмотрим, кто появится там завтра», – сказал главный тренер «Тампы» .