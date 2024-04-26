Купер о 0-3 с «Флоридой»: «Хотим, чтобы те, кто верит, пришли завтра на арену, а если вы не верите, приходить не обязательно. Посмотрим, кто появится»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джон Купер Хоккей

Джон Купер высказался после поражения в матче с «Флоридой» (3:5).

«Тампа» уступает в серии плей-офф со счетом 0-3.

«Тяжело, когда попадаешь в такие ситуации, как эта... что ты скажешь в этот момент.

Разговор был о том, что мы хотим, чтобы те, кто верит, пришли завтра на арену, а если вы не верите, вам не обязательно приходить.

Посмотрим, кто появится там завтра», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

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