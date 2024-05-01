Нэшвилл – Ванкувер: прогноз на шестой матч 4 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 2 – 3 (2 : 4, 4 : 1, 1 : 2, 3 : 4 ОТ, 2 : 1)

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«Нэшвилл» в четвертом матче у себя дома упустил победу за несколько минут до финальной сирены, а решающий гол пропустил в овертайме. Психологический удар после такого поражения бывает очень серьезным. Напротив, у команды-победителя вырастают крылья, тем более «Ванкуверу» предстояла игра на своей площадке. Хозяева в ней будто не заканчивали пятый матч и по инерции продолжили атаковать ворота Юусе Сароса, создавая один опасный момент за другим. В поединках этих команд не бывает большого количества бросков, но их качество можно назвать очень высоким. Давление хозяев в первом периоде к заброшенной шайбе не привело, а во втором смелее стали атаковать хоккеисты «Нэшвилла». Теперь уже голкиперу «касаток» Артуру Шилову приходилось спасать свою команду. Одна из лучших вратарских бригад Тэтчер Демко и Кейси Десмит находится в лазарете, и на первые роли неожиданно вышел латвийский голкипер. Второй период также завершился без заброшенных шайб. Прошло несколько минут с начала третьего отрезка игры, и Никита Задоров отличился во второй раз в серии, совершив проход через всю площадку. «Хищники» оказались на грани поражения, но тут свое слово сказали самые опытные игроки команды. Сначала Роман Йоси реализовал удаление Дакоты Джошуа, а победную шайбу забросил Александр Каррье. В обоих случаях среди ассистентов был Филип Форсберг, на счету которого теперь шесть очков в серии. «Нэшвилл» смог в концовке перевернуть игру. Пусть получилось не так эффектно, как у «Ванкувера» в предыдущей игре, но серия затянулась. Коэффициенты букмекеров на шестой матч.

победа «Нэшвилл Предаторз» — от 2,27 (Olimpbet) до 2,35 (Pari)

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,55 (Pari) до 2,81 (Olimpbet)

Где смотреть шестой матч Нэшвилл – Ванкувер

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