Нэшвилл – Ванкувер где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 4 мая

В субботу, 4 мая, сыграют Нэшвилл и Ванкувер в шестом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Bridgestone Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Нэшвилл – Ванкувер

Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

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Прогноз на шестой матч Нэшвилл – Ванкувер

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