Нэшвилл – Ванкувер где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Нэшвилл и Ванкувер в шестом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒
- Игра пройдет на стадионе «Bridgestone Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Нэшвилл – Ванкувер
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Нэшвилл
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 2
- Нэшвилл – Ванкувер : 3 – 4
- Нэшвилл – Ванкувер : 1 – 2
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 4
- Ванкувер – Нэшвилл : 4 – 2
Последние матчи Ванкувер
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 2
- Нэшвилл – Ванкувер : 3 – 4
- Нэшвилл – Ванкувер : 1 – 2
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 4
- Ванкувер – Нэшвилл : 4 – 2
Прогноз на шестой матч Нэшвилл – Ванкувер
Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒