Евгений Бирюков вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева»
Сформирован тренерский штаб «Салавата Юлаева» на сезон-2024/25.
Виктор Козлов остается главным тренером команды.
За работу с защитниками и игру в меньшинстве продолжит отвечать Николай Цулыгин. Он продлил контракт с клубом.
Тренер по ОФП Адриан Вальво также продлил соглашение.
Владимир Потапов пополнит тренерский штаб «Салавата». Ранее он возглавлял молодежную команду «Толпар».
За работу с вратарями будет отвечать Дмитрий Мезенцев. Тренер ранее работал в системе «Югры».
Также тренерский штаб пополнит Евгений Бирюков, завершивший игровую карьеру после сезона-2023/24. Он поможет главному тренеру в работе с линией обороны и молодыми хоккеистами.
Тренер вратарей Олег Филимонов покидает клуб по истечении контракта.