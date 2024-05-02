Евгений Бирюков вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Сформирован тренерский штаб «Салавата Юлаева» на сезон-2024/25.

остается главным тренером команды.

За работу с защитниками и игру в меньшинстве продолжит отвечать . Он продлил контракт с клубом.

Тренер по ОФП Адриан Вальво также продлил соглашение.

пополнит тренерский штаб « ». Ранее он возглавлял молодежную команду « ».

За работу с вратарями будет отвечать Дмитрий Мезенцев. Тренер ранее работал в системе «Югры».

Также тренерский штаб пополнит Евгений Бирюков, завершивший игровую карьеру после сезона-2023/24. Он поможет главному тренеру в работе с линией обороны и молодыми хоккеистами.

Тренер вратарей Олег Филимонов покидает клуб по истечении контракта.