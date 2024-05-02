Евгений Бирюков вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Теги Салават Юлаев Николай Цулыгин Евгений Бирюков Виктор Козлов КХЛ МХЛ Толпар Владимир Потапов Хоккей

Сформирован тренерский штаб «Салавата Юлаева» на сезон-2024/25.

Виктор Козлов остается главным тренером команды. 

За работу с защитниками и игру в меньшинстве продолжит отвечать Николай Цулыгин. Он продлил контракт с клубом.

Тренер по ОФП Адриан Вальво также продлил соглашение.

Владимир Потапов пополнит тренерский штаб «Салавата». Ранее он возглавлял молодежную команду «Толпар».

За работу с вратарями будет отвечать Дмитрий Мезенцев. Тренер ранее работал в системе «Югры».

Также тренерский штаб пополнит Евгений Бирюков, завершивший игровую карьеру после сезона-2023/24. Он поможет главному тренеру в работе с линией обороны и молодыми хоккеистами.

Тренер вратарей Олег Филимонов покидает клуб по истечении контракта. 

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1 комментарий
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А он хоть тренерские курсы закончил?
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