Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ, сделавший 11+ передач за 5 матчей плей-офф
Коннор Макдэвид сделал 11 передач в серии с «Кингс» и вошел в историю НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» набрал 2 (0+2) балла в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (4:3, 4-1 в серии).
Теперь на счету Коннора Макдэвида 12 (1+11) очков в 5 играх плей-офф-2024.
Он стал третьим игроком в истории НХЛ, сделавшим 11 или более результативных передач за 5 матчей плей-офф.
Ранее это удалось Берни Федерко (11 ассистов, 1982 год) и Уэйну Гретцки (13 в 1987-м).
Надеюсь продолжит в том же духе.