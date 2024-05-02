Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ, сделавший 11+ передач за 5 матчей плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Уэйн Гретцки НХЛ Берни Федерко Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 11 передач в серии с «Кингс» и вошел в историю НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» набрал 2 (0+2) балла в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (4:3, 4-1 в серии).

Теперь на счету Коннора Макдэвида 12 (1+11) очков в 5 играх плей-офф-2024.

Он стал третьим игроком в истории НХЛ, сделавшим 11 или более результативных передач за 5 матчей плей-офф.

Ранее это удалось Берни Федерко (11 ассистов, 1982 год) и Уэйну Гретцки (13 в 1987-м).

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6 комментариев
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Великий!!!!
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МакДак круто плей-офф начал.
Надеюсь продолжит в том же духе.
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Неплохой воспитанник СКА и лично Роман Йозе Марино Ротенберга. Жаль что пока из за НХЛ не может помочь своему наставнику побороться за кубок Гагарина :(
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влезет везде в топ5🤭🤭🤭✌️по итогам карьеры🤭
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