Макдэвид – 8-й игрок в истории НХЛ, набравший по 10+ очков в 5 или более сериях плей-офф

Коннор Макдэвид набрал 10 очков в серии с «Лос-Анджелесом» и вошел в историю НХЛ.

Капитан « » выступил ассистентом при единственной шайбе «Ойлерс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кингс» (1:0, 3-1).

27-летний канадец набрал 10 (1+9) очков в 4 играх в текущем плей-офф и лидирует в гонке бомбардиров. Он в 5-й раз за карьеру набрал 10+ очков за одну серию плей-офф.

Ранее в истории это достижение покорялось 7 игрокам. Это Уэйн (21 серия), (8), Дени Савар (7), (6), Джо Сакик (5), Даг Гилмор (5) и Петер Штястны (5).