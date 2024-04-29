Макдэвид – 8-й игрок в истории НХЛ, набравший по 10+ очков в 5 или более сериях плей-офф
Коннор Макдэвид набрал 10 очков в серии с «Лос-Анджелесом» и вошел в историю НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» выступил ассистентом при единственной шайбе «Ойлерс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кингс» (1:0, 3-1).
27-летний канадец набрал 10 (1+9) очков в 4 играх в текущем плей-офф и лидирует в гонке бомбардиров. Он в 5-й раз за карьеру набрал 10+ очков за одну серию плей-офф.
Ранее в истории НХЛ это достижение покорялось 7 игрокам. Это Уэйн Гретцки (21 серия), Марк Мессье (8), Дени Савар (7), Марио Лемье (6), Джо Сакик (5), Даг Гилмор (5) и Петер Штястны (5).