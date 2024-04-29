Макдэвид – 8-й игрок в истории НХЛ, набравший по 10+ очков в 5 или более сериях плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Марио Лемье Джо Сакик Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Дени Савар Петер Штястны Даг Гилмор Рик Миддлтон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 10 очков в серии с «Лос-Анджелесом» и вошел в историю НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» выступил ассистентом при единственной шайбе «Ойлерс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кингс» (1:0, 3-1). 

27-летний канадец набрал 10 (1+9) очков в 4 играх в текущем плей-офф и лидирует в гонке бомбардиров. Он в 5-й раз за карьеру набрал 10+ очков за одну серию плей-офф. 

Ранее в истории НХЛ это достижение покорялось 7 игрокам. Это Уэйн Гретцки (21 серия), Марк Мессье (8), Дени Савар (7), Марио Лемье (6), Джо Сакик (5), Даг Гилмор (5) и Петер Штястны (5). 

7 комментариев
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Так-то Макдэвид - исключительный игрок за всю историю хоккея. Он не похож на Грецки, скорее, Кучеров обладает с Уэйном намного более схожим гейм стайлом, а Коннор - уникум с невероятной физической формой и хоккейным умом
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Красавец. Ну а космическмй отрыв 99 от всех остальных не удивляет, привычное🤭✌️😬
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К концу карьеры будет на твердом втором месте. До Гретцки вряд ли доберется, но серий 12-15 точно наберет.
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а хде овещхин?
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Ответ Bzz Pvz
Ждем в родном Торонто, отдавать долг клубу
А сам Макдевид знает об этом?
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