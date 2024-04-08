Сергачев о первой тренировке с «Тампой» после травмы: «Я чувствовал себя хорошо. Хотел посмотреть, на что я способен в плане скорости»
Михаил Сергачев провел первую тренировку с «Тампой» после травмы.
Защитник занимался с командой на льду в бесконтактном джерси.
«Я чувствовал себя хорошо. Мне понравилось находиться там с ребятами. Это намного лучше, чем просто быть одному на льду или с парой парней. Там была вся команда.
Я просто хотел выйти на лед, чтобы посмотреть, на что я способен в плане скорости, и не только в плане ног, но и в плане мышления и тому подобного», – сказал Михаил Сергачев.
Напомним, Сергачев сломал большеберцовую и малоберцовую кости левой ноги в матче против «Рейнджерс» 8 февраля.
18 марта он впервые вышел на лед после травмы.