Купер о восстановлении Сергачева: «Он прогрессирует, но не думайте, что он примет участие в первом раунде плей-офф, этого не будет»
Джон Купер сообщил, что Михаил Сергачев не сыграет в первом раунде плей-офф.
Вчера защитник провел первую тренировку с «Тампой» после повреждения. Он занимался с командой на льду в бесконтактном джерси.
Напомним, Михаил Сергачев сломал большеберцовую и малоберцовую кости левой ноги в матче против «Рейнджерс» 8 февраля.
«Я думаю, что это, безусловно, придает уверенности и морального духа как нам, так и ему. Это первые шаги. Ему еще предстоит пройти долгий путь, но здорово, что он был на льду.
Возвращение в этом сезоне? Он прогрессирует, но не стоит думать, что он примет участие в первом раунде плей-офф, потому что этого не будет.
Но кто знает? Мы выиграем раунд или два, никогда не говори никогда», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.
Защита у молний не та, что прежде.
Макдоны не хватает.
Сергачёва не хватает.
Приходится типа «по бразильски»: «Вы забросите нам сколько сможете, мы Вам - сколько очень захотим усилиями двух звеньев и одного суперфорварда».