Купер о восстановлении Сергачева: «Он прогрессирует, но не думайте, что он примет участие в первом раунде плей-офф, этого не будет»

Джон Купер сообщил, что Михаил Сергачев не сыграет в первом раунде плей-офф.

Вчера защитник провел первую тренировку с «Тампой» после повреждения. Он занимался с командой на льду в бесконтактном джерси.

Напомним, Михаил Сергачев сломал большеберцовую и малоберцовую кости левой ноги в матче против «Рейнджерс» 8 февраля.

«Я думаю, что это, безусловно, придает уверенности и морального духа как нам, так и ему. Это первые шаги. Ему еще предстоит пройти долгий путь, но здорово, что он был на льду.

Возвращение в этом сезоне? Он прогрессирует, но не стоит думать, что он примет участие в первом раунде плей-офф, потому что этого не будет.

Но кто знает? Мы выиграем раунд или два, никогда не говори никогда», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.