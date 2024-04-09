Купер о восстановлении Сергачева: «Он прогрессирует, но не думайте, что он примет участие в первом раунде плей-офф, этого не будет»

Теги травмы Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Купер Михаил Сергачев Хоккей

Джон Купер сообщил, что Михаил Сергачев не сыграет в первом раунде плей-офф.

Вчера защитник провел первую тренировку с «Тампой» после повреждения. Он занимался с командой на льду в бесконтактном джерси.

Напомним, Михаил Сергачев сломал большеберцовую и малоберцовую кости левой ноги в матче против «Рейнджерс» 8 февраля.

«Я думаю, что это, безусловно, придает уверенности и морального духа как нам, так и ему. Это первые шаги. Ему еще предстоит пройти долгий путь, но здорово, что он был на льду.

Возвращение в этом сезоне? Он прогрессирует, но не стоит думать, что он примет участие в первом раунде плей-офф, потому что этого не будет.

Но кто знает? Мы выиграем раунд или два, никогда не говори никогда», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

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4 комментария
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Ну а жаль.
Защита у молний не та, что прежде.
Макдоны не хватает.
Сергачёва не хватает.
Приходится типа «по бразильски»: «Вы забросите нам сколько сможете, мы Вам - сколько очень захотим усилиями двух звеньев и одного суперфорварда».
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Ни в первом, ни в последнем не примет. Этот сезон для Сергачева, увы, закончен.
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В таком процессе лучше не форсировать, а максимально дать себе восстановиться.
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Теперь уж в следующем, в октябре, с таким переломом можно вообще закончить.
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