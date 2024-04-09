Михаил Сергачев: «Пытаюсь вернуться как можно скорее, но с травмами никогда не знаешь наверняка. Это как американские горки. В один день чувствуешь себя хорошо, в другой – становится больно»

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев высказался о восстановлении после травмы.

Вчера защитник провел первую тренировку с «Тампой» после повреждения. Он занимался с командой на льду в бесконтактном джерси.

Напомним, Сергачев сломал большеберцовую и малоберцовую кости левой ноги в матче против «Рейнджерс» 8 февраля.

«Я пытаюсь вернуться как можно скорее, но с травмами никогда не знаешь наверняка. Были то взлеты, то падения.

Это как американские горки. В один день ты чувствуешь себя хорошо. В другой день становится больно. Посмотрим», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

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