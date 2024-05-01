Александр Медведев: «Не только СКА, но и другие клубы обратили внимание на судейство. В Датском королевстве что-то не в порядке»

Теги СКА судьи Александр Медведев КХЛ ТАСС Хоккей

Александр Медведев высказал мнение о судействе в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ. Согласно предложениям команд, за обслуживание матчей будет отвечать Всероссийская коллегия судей.

«Мы получили ряд положительных откликов от коллег из других клубов и предложили КХЛ провести рабочее совещание, прежде чем выносить вопрос на совет директоров. Ждем ответа.

Я считаю, что любой вопрос до принятия решения заслуживает обсуждения, а когда решение принято, его надо выполнять.

Не только СКА, но и ряд других клубов обратили внимание на судейство – посмотрите на эмоциональные комментарии главных тренеров в плей-офф.

Это означает, что в Датском королевстве что-то не в порядке. Это надо по крайней мере обсуждать.

У нас нет никакой другой цели, кроме той, чтобы судейский корабль плыл в правильном направлении, не натыкаясь на подводные айсберги.

Чтобы быстрая, жесткая игра под названием хоккей проходила так, чтобы наши талантливые, звездные игроки могли демонстрировать свое мастерство, чтобы не доминировала практика мелкого фола», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

6 комментариев
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Что-то не в порядке с головой у людей, которые видят причину своих неудач исключительно в других, но никак не в себе. Хоккей - это быстрая, контактная, жёсткая игра, и ошибаются все - судьи, игроки, тренеры, генменеджеры...Только один, ошибившись, проанализирует, сделает выводы и пойдёт дальше, а второй будет ушаты грязи вокруг разливать.
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Может отдельный турнир для себя создадите?
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Путину доложили?
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Ветераны уже письма написали?
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"судейский корабль плыл в правильном направлении, не натыкаясь на подводные айсберги"
Поэт, блин
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Всё верно. У других клубов тоже могут быть претензии. У Локомотива, например. В ноябре им отменили чистейший гол на последних секундах в ворота… постойте-ка…
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