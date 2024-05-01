70 млн рублей в год – зарплата Вея в «Авангарде»

Теги Авангард КХЛ Линден Вей Михаил Зислис Хоккей

Стала известна зарплата Линдена Вея в «Авангарде».

Центральный нападающий подписал соглашение с клубом на один сезон.

Оклад канадского хоккеиста в «Авангарде» составит 70 миллионов рублей за сезон, сообщил журналист Михаил Зислис.

В нынешнем сезоне форвард провел 45 игр за «Мангейм» в чемпионате Германии и набрал 46 (8+38) очков.

Линден Вей играл в КХЛ за «Барыс», ЦСКА и СКА.

В общей сложности он провел в лиге 297 матчей в регулярном чемпионате и набрал 232 (75+157) очка за результативность.

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3 комментария
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Для него нормально всё таки элитный легионер
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Ответ Саша Константинов
Для него нормально всё таки элитный легионер
Элитный лег это Ягр. А это - АХЛ на выезде
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0
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