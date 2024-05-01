70 млн рублей в год – зарплата Вея в «Авангарде»
Стала известна зарплата Линдена Вея в «Авангарде».
Центральный нападающий подписал соглашение с клубом на один сезон.
Оклад канадского хоккеиста в «Авангарде» составит 70 миллионов рублей за сезон, сообщил журналист Михаил Зислис.
В нынешнем сезоне форвард провел 45 игр за «Мангейм» в чемпионате Германии и набрал 46 (8+38) очков.
Линден Вей играл в КХЛ за «Барыс», ЦСКА и СКА.
В общей сложности он провел в лиге 297 матчей в регулярном чемпионате и набрал 232 (75+157) очка за результативность.