«Авангард» объявил о подписании контракта с Веем на год

«Авангард» объявил о подписании контракта с Линденом Веем.

Срок соглашения рассчитан на один год.

Напомним, 13 апреля « » анонсировал переход игрока.

В нынешнем сезоне 32-летний канадский нападающий провел 45 игр за «Адлер Мангейм» и набрал 46 (8+38) очков.

Ранее Линден Вей играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.