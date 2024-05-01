«Авангард» объявил о подписании контракта с Веем на год

Теги Авангард переходы чемпионат Германии Мангейм КХЛ Линден Вей Хоккей

«Авангард» объявил о подписании контракта с Линденом Веем.

Срок соглашения рассчитан на один год.

Напомним, 13 апреля «Авангард» анонсировал переход игрока.

В нынешнем сезоне 32-летний канадский нападающий провел 45 игр за «Адлер Мангейм» и набрал 46 (8+38) очков.

Ранее Линден Вей играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.

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12 комментариев
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Ответ Большое сердце Неймара
Ваши мысли ястребы по нему?))
Ну хуже спунера на мой взгляд дном не будет но хуже спунера.
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Отличное подписание!
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Ответ Саша Константинов
Ну хуже спунера на мой взгляд дном не будет но хуже спунера.
На точке хорош, поэтому лучше Спунера
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Ответ vimir
На точке хорош, поэтому лучше Спунера
Но в атаке он вряд-ли так хорош плюс опять же на спаде
+1
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Ваши мысли ястребы по нему?))
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Отличный распасовщик под Буше. Только возраст напрягает. Удачи Авангарду. Буду рад если сыграем еще 1серию друг с другом)
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Ни хрена себе вы зажрались, от Вея нос воротите
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Ой Вей.
Пока по селекции 2 плюса и один минус за 60 млн коледова. Вообще нужен вратарь, и пару крайних, при условии что Прохоркин остаётся за адекватные деньги. Ну и пару защитников. Остальное пусть молодежь закрывает.
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Ответ Габорик
Все равно от следующего сезона ничего хорошего не ждём. Не хуже Пьянова и на том спасибо :)
Ну почему зашита стала явно сильнее чем в прошлом сезоне.
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Ответ Саша Константинов
Ну почему зашита стала явно сильнее чем в прошлом сезоне.
Станет с приходом меркли и коледова.
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Ответ Габорик
Все равно от следующего сезона ничего хорошего не ждём. Не хуже Пьянова и на том спасибо :)
Опять Пьянов! Вы совсем с ума сошли уже, не можете не пнуть Валика напоследок. Очевидно, что он не замена Пьянову. Вей - это вместо Спунера конкретно в первое звено
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