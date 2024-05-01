«Авангард» объявил о подписании контракта с Веем на год
«Авангард» объявил о подписании контракта с Линденом Веем.
Срок соглашения рассчитан на один год.
Напомним, 13 апреля «Авангард» анонсировал переход игрока.
В нынешнем сезоне 32-летний канадский нападающий провел 45 игр за «Адлер Мангейм» и набрал 46 (8+38) очков.
Ранее Линден Вей играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.
Пока по селекции 2 плюса и один минус за 60 млн коледова. Вообще нужен вратарь, и пару крайних, при условии что Прохоркин остаётся за адекватные деньги. Ну и пару защитников. Остальное пусть молодежь закрывает.