Вей заработает 80 млн рублей в «Авангарде». 32-летний форвард подписал контракт на год
Линден Вей получит 80 миллионов рублей по однолетнему контракту с «Авангардом».
Ранее генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов объявил о заключении контракта с 32-летним канадским нападающим сроком на один год.
По данным Metaratings, зарплата Линдена Вея в «Авангарде» в следующем сезоне составит 80 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне 32-летний канадский нападающий провел 45 игр за «Адлер Мангейм» и набрал 46 (8+38) очков.
Ранее Вей играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.