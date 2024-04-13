Вей заработает 80 млн рублей в «Авангарде». 32-летний форвард подписал контракт на год

Линден Вей получит 80 миллионов рублей по однолетнему контракту с «Авангардом».

Ранее генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов объявил о заключении контракта с 32-летним канадским нападающим сроком на один год.

По данным Metaratings, зарплата в « » в следующем сезоне составит 80 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне 32-летний канадский нападающий провел 45 игр за «Адлер Мангейм» и набрал 46 (8+38) очков.

Ранее Вей играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.