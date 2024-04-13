Вей заработает 80 млн рублей в «Авангарде». 32-летний форвард подписал контракт на год

Теги Авангард КХЛ Линден Вей деньги Хоккей

Линден Вей получит 80 миллионов рублей по однолетнему контракту с «Авангардом».

Ранее генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов объявил о заключении контракта с 32-летним канадским нападающим сроком на один год. 

По данным Metaratings, зарплата Линдена Вея в «Авангарде» в следующем сезоне составит 80 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне 32-летний канадский нападающий провел 45 игр за «Адлер Мангейм» и набрал 46 (8+38) очков. 

Ранее Вей играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.

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2 комментария
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Не Майе конечно, но и не факт что на место первого центра.
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